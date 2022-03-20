AK Parti ve MHP'de istifa! 1071 kişi İYİ Parti’ye katıldı: Gece gündüz demeden...

İYİ Parti Erzurum il başkanlığımda yapılan törenle 1071 kişi partiye katıldı. Çoğunluğu AK Parti ve MHP'den ayrılan yeni üyelere il binasının önünde rozetleri takıldı.

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Erzurum’da çoğunluğu AK Parti ve MHP’den istifa eden 1071 kişi düzenlenen törenle İYi Parti’ye katıldı. Üye katılım töreninde konuşan İl Başkanı Melih Kırkpınar, toplu katılım törenlerinin her ay yükselerek artacağına vurgu yaptı. Kırkpınar,”Milletimizin emrinde ve hizmetinde yürüdüğümüz bu yolda aramıza yeni katılan yurttaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Bu kutlu yolda amacı vatan ve millet sevdası olan İYİ yürekli yol arkadaşlarımız artarak devam edecektir. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in liderliğinde gece gündüz demeden kapı kapı dolaşıp insanlarımızın sıkıntılarına ortak seslerine soluk oluyoruz. Tek mücadelemizin vatanın bekası vatandaşlarımızın refahı. Bu uğurda tüm teşkilatlarımızla sürekli çalışıyoruz.” dedi.



Kötü ekonomik gidişata sürekli kılıf arayan hükümetin ilk seçimde gideceğini anlatan İYİ Parti İl Başkanı Kırkpınar, “İktidardan gideceğini anlayan iktidar farklı arayışlara girerek, demokratik kuralları yok sayıyor. Aziz milletimiz yapılan her hilenin farkında ve takipçisidir. Sandık, iktidar partilerinin en büyük korkusu oldu. Ancak, korkunun ecele faydası yok. Değerli hemşehrilerim, emin olun ki iktidarımızda bütün sorunları çözecek ehliyet ve liyakat sahibi kadrolarımızla hizmetinizde olacağız” diye konuştu.







"İYİ Parti ilklerin partisi"

Üye çalışmalarının Erzurum ile sınırlı olmayacağını da anlatan Kırkpınar, “Farklı şehirlerde yaşayan Erzurumlu hemşehrilerimizle irtibat içindeyiz. Özellikle büyükşehirlerdeki hemşehrilerimiz bayram sonrası İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul'da toplu halde partimize katılacak. Biz tüm illerde tüm teşkilatlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Bu yönüyle de İYİ Parti ilklerin partisi” dedi. Konuşmaların ardından İYİ Partiye katılan vatandaşlara İl Başkanı Melih Kırkpınar, İl Teşkilat Başkanı Alparslan Evliyaoğlu, İl Sekreteri Osman Temur ve diğer yöneticiler tarafından rozet takıldı.