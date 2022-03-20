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Rusya, Ukrayna'da o silahı ilk kez kullanıldı! Okul vuruldu 400 kişi enkaz altında kaldı korkunç görüntüler

Rusya, Ukrayna'da o silahı ilk kez kullanıldı! Okul vuruldu 400 kişi enkaz altında kaldı korkunç görüntüler

RUSYA-Ukrayna savaşı 14. gününde de tüm acımasızlığıyla devam ediyor. Bölgeden üst üste sarsıcı haberler gelirken, New York Times, Rusya'nın balistik füzelerle Ukrayna'nın en kritik karargahlarından birini vurduğunu ve 40'tan fazla askeri öldürdüğünü duyurdu. Ukrayna elindeki Rus savaş esiri sayısını açıklarken Zelenski'den flaş açıklamalar geldi. Rusya, 400 kişinin sığındığı okulu vurdu...

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan Rusya-Ukrayna savaşı son sürat devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 'kolay ve hoş olmasa da' Rusya ile barış görüşmelerine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Son dönemde sivilleri hedef almakla suçlanan Rusya, bu sefer Ukrayna Deniz Piyade Tugayı'nın karargahını vurdu. New York Times saldırıda 40 Ukrayna askerinin öldüğünü duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Kinzhal (Hançer) füzelerinin Cuma günü ilk kez kullanıldığını duyurdu. Mariupol Belediye Başkanı Yardımcısı Pyotr Andryuschenko, Rus güçlerini pasaportları olmadan 4 bin ila 4 bin 500 Mariupol sakinini sınırdan Taganrog'a zorla götürmekle suçladı. Ukrayna elinde 562 Rus savaş esiri olduğunu duyurdu. İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...

Rusya bu kez yüzlerce insanın sığındığı okulu vurdu

Gelen son dakika haberine göre, Rus güçleri Mariupol'de 400 kişinin sığındığı sanat okulunu bombaladı. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulunun vurulduğu belirtilerek, "Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların saklandığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombalarla vurdu. Enkaz altında kalanların durumu netleştiriliyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek" denildi.

Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov, “Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90’ı Ruslar tarafından yok edildi" dedi.

Zelenski: Kolay ve hoş olmasa da barış görüşmeleri...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın liman kenti Mariupol'u kuşatmasının 'yüzyıllarca hatırlanacak bir terör eylemi' olduğunu söyledi. Zelenski, 'kolay ve hoş olmasa da' Rusya ile barış görüşmelerine ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

NYT duyurdu: Rusya kritik karargahı vurdu: 40 asker öldü

New York Times (NYT), üst düzey bir Ukraynalı askeri yetkiliye dayandırarak, Rusların Mykolaiv'deki bir deniz üssüne düzenlediği saldırıda 40'tan fazla Ukrayna askerin öldüğünü duyurdu. Yetkili NYT'ye 36. Ukrayna Deniz Piyade Tugayı'nın karargahının İskender-M balistik füzesi gibi uzun menzilli bir silah tarafından vurulmuş olabileceğini söyledi. İskender Füzesi, Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. İskender'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır.

Rusya, Ukrayna4da ilk kez kullandı! Hançer nedir?


Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün Ukrayna’nın batısındaki mühimmat ve silah deposunu vurduklarını açıklarken bunu hipersonik Kinzhal (Hançer) füzeleriyle yaptıklarını duyurdu. Rus yetkililer ilk kez bu gelişmiş sistemin kullanıldığının altını çizdi. Rus haber ajansı RIA Novosti, Rus ordusunun bu açıklamasıyla savaşta ilk kez nükleer kapasiteye sahip gelişmiş silahların kullanıldığına vurgu yaptı. 2018’de ulusa sesleniş konuşmasında Kinzhal’ı tanıtan Rusya Devlet Başkanı Putin, bu füzenin nükleer savaş başlığı taşıyabildiğini ve ses hızından 10 kat daha hızlı olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna'nın elinde kaç savaş esiri var

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Kiev'in elinde 562 Rus savaş esiri olduğunu duyurdu. Mariupol Belediye Başkanı Yardımcısı Pyotr Andryuschenko, Rus güçlerini pasaportları olmadan 4 bin ila 4 bin 500 Mariupol sakinini sınırdan Taganrog'a zorla götürmekle suçladı. New York Times'a konuşan Andryuschenko, binlerce kişinin şehir merkezindeki bir spor kompleksine sığındığını ve içeridekilerin çoğunun Rusya'ya götürüldüğünü düşündüğünü söyledi.

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