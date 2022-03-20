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Bakan Nureddin Nebati 'Allah da razı' dedi ekledi: Bürokratik engelleri çıkaranların önünde duracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Viranşehir Mitingi'nede vatandaşlara hitap etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Viranşehir'de yaptığı konuşmasında "Yatırımcının önünü kesenlerle mücadeleye etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız" ifadelerini kullandı. Nebati sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ülke güçlü bir ülke. Allah da razı millet de razı"

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantılarda dile getirdiği bürokrasiye yönelik açıklamalarına yenilerini ekledi.

Şanlıurfa Viranşehir'de konuşan Bakan Nebati, "Yatırımcının önünü kesenlerle mücadeleye etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız" diye konuştu.

Nebati, enflasyonla ilgili açıklamalarına da devam etti. Bakan Nebati'nin öne çıkan ifadeleri şunlar oldu: Zorluklar yaşıyoruz. Dünyada emtia, petrol fiyatları yükseliyor. Yansıtmamaya çalışıyoruz. Enflasyonun baskısı altındayız, halledeceğiz.

Nebati sözlerini şöyle sürdürdü "Bu ülke güçlü bir ülke. Allah da razı millet de razı 20 yıldır nasıl hizmet için getiriyorsa bundan sonra da getirecektir biz imanla iş yapıyoruz, milleti başımızın üzerinde taşıyoruz."

Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bu günler geçecek. Bugün karamsarlık yayanlar, insanların moralini bozmaya çalışanlar, Türkiye'yi şikayet edenlere sesleniyorum. Bu ülke hiç kimseye eyvallah etmez

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