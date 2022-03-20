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Diyanet'in kadın başkan yardımcısı fetvayı verdi: Zengin zenginle, ünlü ünlüyle evlenmeli

Diyanet'in kadın başkan yardımcısı fetvayı verdi: Zengin zenginle, ünlü ünlüyle evlenmeli

DİYANET İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı'dan evlilik fetvası geldi. İnsanların kendi dengiyle evlenmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Martı, "Aralarında maddi açıdan uçurum olan iki ailenin evladının evlenmesi ileride sorunlar çıkabilir" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kadın başkan yardımcısından tartışma yaratacak tavsiyeler geldi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, insanların dengiyle evlenmesi gerektiğini söyledi. Instagram hesabında evlilikle ilgili tavsiyelerde bulunan Huriye Martı, “Eş seçiminde bir diğer önemli husus, İslam hukuku dilinde “kefaet” olarak söylenen denklik meselesidir. Peygamber efendimiz denginizle evlenin demektedir” dedi. Martı, şu görüşü dile getirdi:

Şöhretli şöhretli ile evlenmeli
- Denklik, evlenecek olan kadın ve erkeğin ilmi birikim bakımından, maddi kazanç, aile statüsü, sosyal kabullenmişlik bakımından, toplumdaki konum bakımından çok farklı olmamaları, birbirlerine denk olmaları demektir.

- Söz gelimi aralarında maddi açıdan uçurum olan iki ailenin evladının evlenmesinden ileride sorunlar çıkabilir. Şöhretli, itibarlı, meşhur ailenin çocuğuyla evlenmek toplum içinde benzer statüye sahip insanlar için daha kolaydır.

- Ama bu demek değildir ki hiçbir zaman varlıklı bir insan yoksul bir insanla evlenemez. Bu durum hiçbir zaman keskin sınırlarla ayrılacak uçurum değildir.

- Günlük hayat içerisinde bir takım sıkıntıların ortaya çıkmaması için denklik hususunun dikkate alınması iyi olacaktır.

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