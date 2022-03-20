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Derya Yanık duyurdu: Mart ayı Evde Bakım Yardımı hesaplarda

Derya Yanık duyurdu: Mart ayı Evde Bakım Yardımı hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 260 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

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Bakan Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireyler ve aileleri için bu ay hesaplarına 1 milyar 260 milyon TL Evde Bakım Yardımı yatırıldığını açıkladı. Engelli vatandaşların aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu aktaran Bakan Yanık, “Bu kapsamda engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlattığımız Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz” dedi.

“535 bin vatandaşa 2 bin 354 TL Evde Bakım Yardımı veriyoruz”
Bakanlığın engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştirdiğini belirten Bakan Yanık, “Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşa 2 bin 354 TL Evde Bakım Yardımı veriyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 260 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdık” ifadelerini kullandı.

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