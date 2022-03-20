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Muhalefetin yeni altılı buluşmasının tarihi belli Babacan öncesinde tek tek ziyaret edecek

Muhalefetin yeni altılı buluşmasının tarihi belli Babacan öncesinde tek tek ziyaret edecek

Muhalefetin altılı buluşmasında yeni ev sahibi DEVA Partisi lideri Ali Babacan olacak. 27 Mart'taki toplantı öncesi Ali Babacan tek tek liderleri ziyaret turuna çıkacak.

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Her ay bir liderin ağırladığı 6'lı zirvenin Mart buluşmasındaki ev sahibi DEVA Partisi lideri Ali Babacan olacak. Babacan, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'na imza atan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerini 27 Mart’taki zirve öncesi tek tek ziyaret edecek.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda mutabık kalan altı siyasi partinin genel başkanı, 27 Mart Pazar akşamı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde Ankara’da buluşacak.

Babacan, 6'lı zirvenin toplantı gündemi konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere, önümüzdeki hafta içinde siyasi partileri tek tek ziyaret ederek genel başkanlarla bir araya gelecek.

İlk durak İyi Parti sonra Gelecek
Babacan’ın ilk durağı Pazartesi saat 18:30’da İYİ Parti Genel Merkezi olacak. Babacan, genel başkan Meral Akşener’le görüştükten sonra 22 Mart Salı günü saat 17:00’de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla bir araya gelecek.

Babacan 23 Mart Çarşamba günü saat 12:00’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, saat 15:30’da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı, saat 17:30’da ise Saadet Partisi Genel Bakanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek görüşme trafiğini tamamlayacak.

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