Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni iddia! 'Uyuşturucu baronları siyasetçi satın alıyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan siyaset dünyasında tartışma başlatacak yeni açıklamalar geldi. "Türkiye'yi uyuşturucu cenneti yaptılar" diyenKılıçdaroğlu, "Uyuşturucu baronlarının paralarının Türkiye'ye getirilmesini aflarla sağlayıp kara parayı aklıyorlar” iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu, ‘Cezaevinde uyuşturucu baronu var mı?' diye sordu.

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Cezaevindeki 300 bin tutuklunun 103 bininin uyuşturucu satıcısı olduğu haberlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tartışma çıkaracak yeni açıklamalar geldi. “Türkiye'yi uyuşturucu cenneti yaptılar. Bunu yapan da AKP" diyen Kılıçdaroğlu, "Uyuşturucu baronlarının paralarının Türkiye'ye getirilmesini aflarla sağlayıp kara parayı aklıyorlar” iddiasında bulundu. İşte Kılıçdaroğlu'nun Sözcü'den Saygı Öztürk'e yaptığı o açıklamalar:

‘Baronlar, siyasetçiyi satın alıyor'

- Beni şaşırtan şu oldu: ‘Cezaevinde uyuşturucu baronu var mı?' diye sorduğumda polisler üzerinden bir tartışma açıldığı ve ‘Bu konuda Kılıçdaroğlu niye konuştu' bilgisi bana geldi.

- Uyuşturucu satıcılarını, baronunu yakalayan da polistir. Polis olağanüstü çaba gösteriyor. Ama tutuklamayan, serbest bırakan yargı. ‘Hapishanede bir tane uyuşturucu baronu var mı?' dedim şimdi de ilave de yapıyorum: ‘Baronlar, siyasetçiyi satın alıyor'.

Zindaşti'nin serbest bırakılması için araya giren siyasetçi kim?

- Uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'yi kim bıraktırdı? Polis, yakalamış, teslim etmiş. Zindaşti'yi polis bırakmadı. Onu bırakan yargı. Onun serbest bırakılması için araya giren siyasetçi kim? Bu da biliniyordu.

- Baronların kara parasını Türkiye'ye getirmek için AKP af çıkarıyor. polis, siyasi baskı olmadığı sürece daha da iyi görev yapacak. Polisleri rahat bıraksınlar uyuşturucu baronu kalmaz.'