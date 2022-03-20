BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 913,93
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla yayınlandı Maaşlarına 560 lira artış geliyor

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla yayınlandı Maaşlarına 560 lira artış geliyor

Adalet Bakanlığı'nın infaz ve koruma memurlularının 3. ve 4. dereceli kadrolara atama hakkı geldi. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı kararı ile yayınlandı.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile infaz koruma memurlarına 3. ve 4. dereceli kadrolara atanma hakkı verildi. Bu kararla maaşlarda 560 lira artış olması bekleniyor.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yükseköğretim Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı'nın infaz ve koruma memurlularının 3. ve 4. dereceli kadrolara atanabilmesine yönelik talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3. derece kadrodan 500, 4. derece kadrodan 500 olmak üzere toplam bin tane infaz koruma memuru kadrosu tahsis edilmesi ile bu kadrolara atanabilecek.

560 lira artış bekleniyor
İnfaz koruma memurlarının 3. ve 4. dereceden kadrolara atanmasına imkan tanınması nedeniyle tazminat kararnamesi nedeniyle kadrolu personelden kapsama giren 16.359 infaz koruma memurunun maaşlarında 560 lira artış olması bekleniyor.

Yeşil pasaport hakkından da faydalanacaklar
Karar ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde çalışan 500 adet infaz koruma memuruna 3. derece kadro personele tahsis edilmesi nedeniyle 500 infaz koruma memuru ilk defa yeşil pasaport hakkından faydalanabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Türkiye'ye Ukrayna için ikinci ısrar: Türkiye geri çevirdi
ABD'den Türkiye'ye Ukrayna için ikinci ısrar: Türkiye geri çevirdi
Gaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Gaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Asgari ücrete zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Tarih verdi
Asgari ücrete zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Tarih verdi
Morglar doldu taştı görünlerin kanı dondu! Rusya Ukrayna'da öldürülen askerleri trenlerle taşıyor
Morglar doldu taştı görünlerin kanı dondu! Rusya Ukrayna'da öldürülen askerleri trenlerle taşıyor
Ünlü sanatçı Artem Datsishin Rus saldırılarında hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Artem Datsishin Rus saldırılarında hayatını kaybetti
Kemal Kılıçdaroğlu, İslam ülkelerinin adaletini sorguladı
Kemal Kılıçdaroğlu, İslam ülkelerinin adaletini sorguladı
Rusya-Ukrayna savaşında barışın yapılamamasının sebebini açıkladı
Rusya-Ukrayna savaşında barışın yapılamamasının sebebini açıkladı
İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı
İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Atatürk demeyelim birisi kızar
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Atatürk demeyelim birisi kızar
İstanbul'da hava ulaşımına kar engeli
İstanbul'da hava ulaşımına kar engeli