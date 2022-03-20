Morglar doldu taştı görünlerin kanı dondu! Rusya Ukrayna'da öldürülen askerleri trenlerle taşıyor

RUSYA-Ukrayna savaşı 24. gününde de tüm acımasızlığıyla sürerken, bölgeden kan donduran haber ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Rusya, öldürülen askerlerini kendi toprakları yerine trenlerle Belarus'a taşıyor. Belarus'un sınır bölgesinde sağlık personelleri, "Trenler ceset taşıyor, morglar ölü Rus askerleriyle dolu" dedi. Ukrayna, 13 binden fazla Rus askerinin öldüğünü açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sırasında birçok Rus askeri hayatını kaybederken birçoğu da yaralandı. Rusya tarafından ölü ve yaralı Rus askerlerinin sayısına dair net açıklama gelmezken, Ukrayna tarafı ise 13 binden fazla Rus askerinin öldüğünü ve birçoğunun da yaralandığını ileri sürdü.

Belarus'un Gomel kentindeki hastanelere birçok Rus askerin cesedinin taşındığı yaralı askerlerin de bu kentteki hastanelerde tedavi altına alındığı iddia edildi. Belarus'taki muhalif basında yer alan haberlerde, şuana kadar 2 bin 500'e yakın Rus askerinin cesetlerinin Gomel’e taşındığı aktarılırken, yaralı askerlerin de sürekli olarak kente taşındığı ve burada tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

Belarus'tan gelen bu bilgilerin yanı sıra sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Rus ordusuna ait üzerinde Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında kullandığı “V” harfinin bulunduğu askeri nakil araçlarının Gomel kent merkezine konvoylar halinde ilerlediği dikkat çekti. Bu araçların çok sayıda yaralı ve ölü Rus askeri taşıdığı iddia edilirken, Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko'da sosyal medya hesabı üzerinden bu görüntüyü paylaşarak araçlara ilişkin, “Gomel'de yaralı işgalcileri taşıyan araçlar” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da öldürülen Rus askerleri dikkat çekmemek için Belarus'a geceyarısı taşınıyor. Homel kentine getirilen cesetlerin buradan tren ve uçaklarla Rusya'ya götürüldüğü belirtiliyor. Radio Liberty isimli ABD merkezli portal, Rus askerlerinin götürüldüğü bölgede çalışan klinik personelinin verdiği bilgilere dayanarak, 13 Mart itibariyle Belarus'a 2 bin 500'den fazla cesedin getirildiğini iddia etti. Ukrayna ordusu 24 Şubat'ta başlayan işgal süresince 14 binden fazla Rus askeri öldürdüklerini iddia ediyor. ABD istihbaratı ise sayıyı 7 bin olarak veriyor. Moskova Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı rakam ise bunların çok altında: Sadece 500 asker...



Morglar dolup taşıyor

Belarus'un Homel kentinden alınan bilgilere göre kentte morglar 'dolup taşıyor'. İçinde tren istasyonunun bulunduğu Mazyr şehrindeki bir görgü tanığı, vagonlara yüklenen cesetlerin sayısı karşısında şok olduğunu söylüyor. Rus askerlerine ait cesetlerin trene yükleniş görüntülerini cep telefonlarıyla kayda alanların olay anında tespit edildiği ve görüntülerin zorla silindiği iddia ediliyor.