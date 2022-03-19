BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 913,93
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı

18 aracın karıştığı, 31 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası sonrası kapanan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe açıldı.

Abone ol

TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı gün içerisinde etkisini sürdürdü. Kar yağışının etkisini sürdürmesi kazaları beraberinde getirdi.

18 araç birbirine girdi
Bolu Dağı Tüneli'nde gerçekleşen zincirleme kazada 18 araç birbirine girdi.

3'ü ağır 31 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım sağlanamadı.

Yol yeniden trafiğe açıldı
Kazadan yaklaşık 5 buçuk saat sonra ekiplerin çalışmalarıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 19 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 19 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
İstanbul'da yarın motosiklet ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek
İstanbul'da yarın motosiklet ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! 1915 Çanakkale Köprüsü zarar mı etti?
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! 1915 Çanakkale Köprüsü zarar mı etti?
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm
Sadık Çiftpınar'dan taraftara skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
Sadık Çiftpınar'dan taraftara skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor
Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor
Doğu Demirkol boyu kaç sevgilisi var mı? Doğu Demirkol kaç yaşında hayatı
Doğu Demirkol boyu kaç sevgilisi var mı? Doğu Demirkol kaç yaşında hayatı
Antalya'da 1975 yılında yapılan köprü yenilendi! Sosyal medyada mizah konusu oldu
Antalya'da 1975 yılında yapılan köprü yenilendi! Sosyal medyada mizah konusu oldu
Simge Sağın sevgilisi Aytaç Özgümüş kimdir kaç yaşında?
Simge Sağın sevgilisi Aytaç Özgümüş kimdir kaç yaşında?
CHP'de suç unsuru oluşmadan verilen disiplin cezası!
CHP'de suç unsuru oluşmadan verilen disiplin cezası!