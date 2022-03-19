Doğu Demirkol boyu kaç sevgilisi var mı? Doğu Demirkol kaç yaşında hayatı

Türkiye'nin Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanıdığı, fakat yıllardır sosyal medyada çektiği videolar ile binlerce kişi tarafından takip edilen Doğu Demirkol bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. Doğu Demirkol aslen Ankaralı ama çocukluğu ve gençliği Amasya'da geçmiştir. 34 yaşında olan Doğu Demirkol stand-up gösterilerinin yanı sıra Ahlat Ağacı filminde de rol aldı. 1.84 boyunda olan Doğu Demirkol tam bir basketbol tutkunu.

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Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. Yetenek Sizsiniz yarışması ile adını duyuran Doğu Demirkol, çektiği videolar ile yıllar önceden kendi kitlesini çoktan oluşturmuştu. Yarışan sayesinde daha geniş kitlelere ulaşan Doğu Demirkol aslen Ankaralı fakat çocukluğu ve gençliği Amasya'da geçti. 34 yaşındaki Doğu Demirkol oyunculuk konusunda da kendini ispatladı ve Ahlat Ağacı filmde Sinan karakterine hayat verdi.

Doğu Demirkol kimdir:

Aydın Doğu Demirkol, Mersinli avukat bir anneyle Balıkesirli doktor bir babadan 6 Eylül 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ortaokulu Amasya’da liseyi ise Ankara’da okumuştur. Lisans eğitimi için İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı komik videolar ile dikkat çeken Doğu, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı. 2016 yılında BKM'de Açık Mikrofon adıyla gösteriler yaptı. Buradaki başarısından sonra Güldür Güldür adlı programa konuk olarak katılıp kısa bir stand-up gösterisi sundu.

Ardından Demirkol, Beşiktaş Kültür Merkezi, Ataşehir Dasdas Sahne, Ankara Yılmaz Güney Sahnesi, Beylikdüzü Torium Sahne ve daha birçok mekanda tek kişilik stand-up gösterileri gerçekleştirdi. 2018 yılında Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya filminde canlandırdığı "Zafer" karakteri ile sinema hayatı başladı. Aynı yıl İlk gösterimi 71. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde "Sinan Karasu" karakteriyle başrolde yer aldı. 1.84 boyunda olan Doğu Demirkol tam bir basketbol tutkunu.

2020 yılı Ocak ayında TRT1'de Tutunamayanlar adlı ilk televizyon dizisinde "Tarık Şakrak" karakterini canlandırdı. Aynı yıl İbrahim Büyükak'ın senaryonusunu yazıp oynadığı Bayi Toplantısı adlı sinema filminde canlandırdığı "Adem Ballı" karakteri ile başrolü paylaştı. 2020 yılının son gününde Digital Platform GAİN'de yayınlanan yılbaşına özel hazırladığı stand-up gösterisi gerçekleştirdi. 2021 Ocak ayında Mustafa Sandal ile düet yaptığı Tekrar adlı single çalışmasının normal ve kısa film olmak üzere 2 versiyonunun yayınlandığı skeç tadındaki farklı tarzıyla dikkat çeken klibinde Musti'nin eski kliplerine göndermede bulunuldu.