Antalya'da 1975 yılında yapılan köprü yenilendi! Sosyal medyada mizah konusu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Çanakkale Köprüsü Türkiye ve dünyada gündem olmaya devam ederken, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin komedi gibi köprü paylaşımı alay konusu oldu.

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen devasa köprü Türkiye ve dünyada büyük yankı uyandırdı.

Türkiye'nin simgelerinden olan köprü Türkiye ve dünyada konuşulmaya devam ederken, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından paylaştığı köprü projesi sosyal medyada alay konusu oldu.

CHP'den köprü paylaşımı

Antalya'nın Serik ilçesinde belediye tarafından yenileme çalışması yapıldı. Yaklaşık 50 yıllık olan köprünün fiziki ömrünün tamamlandığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruldu.

Köprü inşaa ettiler

Köprünün bitmiş hali, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yayınlandı.

"Vatandaşlarımızın can güvenliği için yeniledik

Tweet'te, "Serik'te yapımı 1975 yılına dayanan ve fiziki ömrünü tamamlamış olan yaklaşık 50 yıllık köprüyü vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak amacıyla yeniledik." ifadeleri yer aldı.