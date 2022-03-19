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Memur-Sen'den 3600 kritik ek gösterge açıklaması

Memur-Sen'den 3600 kritik ek gösterge açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 3. toplantısının 10 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu toplantıdan önce 12 ayrı mutfak toplantısı olacak. Oradaki niyetimiz belli. Tüm kamuda memnuniyet üretmek. Emekli ikramiyesini ve maaşını artıracak adım için masada ter dökmeye devam ediyoruz." dedi.

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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Eğitim-Bir Sen Kilis Şubesinin düzenlediği Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 30 yıllık mücadele süreçlerini anlatarak, Türkiye'nin en büyük konfederasyonu haline dönüştüklerini belitti. Verdikleri mücadelelerle birçok alanda yeni açılımlar sağladıklarına değinen Yalçın, 10 yıllık süreç içerisinde 802 kazanımı kayıt altına aldıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı ve kadrosunun ortaya koyduğu ortak bileşim noktasıyla bugünlere geldiklerine dikkati çeken Yalçın, önlerinde çözecekleri çok sorunun olduğunu dile getirdi. Meslek kanununa ilişkin önemli katkılar sunduklarını vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Tüm beklentilerimiz, tekliflerimiz keşke karşılansa çok daha yüksek bir memnuniyete vesile olsak. 2006'dan beri kariyer basamakları geri gelsin diye verdiğimiz mücadele başarılı oldu. Kariyer basamakları katmerli bir şekilde geldi. 3600 ek gösterge meslek kanunuyla geldi. Adaylık sınavı kaldırıldı. Bunlar çok kıymetli adımlar.

3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 3. toplantısı 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Bu toplantıdan önce 12 ayrı mutfak toplantısı olacak. Oradaki niyetimiz belli. Tüm kamuda memnuniyet üretmek. Emekli ikramiyesini ve maaşını artıracak adım için masada ter dökmeye devam ediyoruz."

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