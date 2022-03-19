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İstanbul fuar alanına şok baskın!

İstanbul fuar alanına şok baskın!

İSTANBUL Fuar Merkezi’nde baskın yapan CHP’li Bakırköy Belediyesi’nin üniformalı zabıtaları ile fuar katılımcıları arasında büyük gerginlik yaşandı.

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 Yeşilköy’de bulunan İFM hollerine daha önce görülmeyen şekilde Uluslararası Makine Fuarı’nda şok bir baskın gerçekleştiren zabıta ekipleri, stantların üzerindeki firmaların levhalarının boylarını ellerindeki metrelerle ölçüp, tabela vergisi almak isteyince katılımcılarla kavganın eşiğine geldiler.

“Burası semt pazarı değil, yüzlerce ziyaretçinin bulunduğu uluslararası bir fuar alanı diyerek” zabıtaya karşı koyan katılımcı firma sahipleri, görevlileri stantlarına sokmak istemediler. Büyük bir gerilimin ve arbedenin yaşandığı anlarda dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye ticaret için gelen yabancı alıcılar büyük korku ve şaşkınlık yaşadılar.

Fuarın organizatör firması Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ise katılımcı firmalarla zabıtaları ayırmak için araya girerken baskını gerçekleştiren zabıtalara “Sadece bizi değil, bütün ülkeyi utandırıyorsunuz, yapmayın!” diyerek tepki gösterdi.

Tüm bunlara rağmen ellerinde metrelerle stantların boylarını ölçen zabıtaların saatlerce aynı işlemi gerçekleştirmesi nedeniyle fuarın resmî açılışı da yapılamadı. Türkiye’ye büyük bir ihracat kapısı aralayan fuara gelen pek çok yabancı alıcı korku içinde salonu terk ederek ülkelerine döndü.

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