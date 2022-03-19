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Rusya'nın yeni McDonald's'ı: Vanya Dayı

Rusya'nın yeni McDonald's'ı: Vanya Dayı

RUSYA; Ukrayna'ya saldırısının ardından McDonald's'ın ülkedeki faaliyetlerini durdurması üzerine, yerli bir restoran zinciri olan 'Vanya Dayı'yı destekleme ve büyütme kararı aldı.

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Rusya'daki "McDonald's"lar "Vanya Dayı" oluyor. NTV'deki habere göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Amerikan restoran zinciri McDonald's'ın Rusya'daki faaliyetlerini durdurması üzerine Rusya, yerli bir restoran zincirini destekleme ve büyütme kararı aldı.

Restoran zincirinin adı, Anton Çehov'un "Vanya Dayı" adlı tiyatro oyunundan geliyor.

Marka, 12 Mart'ta logo tescili için başvuruda bulundu.

Logo, McDonald's'ınki gibi kırmızı fon üzerine sarı karakterden oluşuyor. Dünyaca ünlü Amerikan restoran zincirinin büyük ''M'' harfinin 90 derece sağa çevrilerek kullanıldığı görülüyor. Böylece Kiril alfabesindeki "B" harfi elde edilmiş. Okunuşu ise "V" yani "Vanya Dayı"nın "V"si. Amaç, Rusya'daki kapanan bütün McDonald's şubelerini "Vanya Dayı"ya çevirmek.

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