Meteoroloji'den saatlik uyarı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kuvvetli kar yağışı beklenen saati açıkladı

İSTANBUL başta olmak üzere pek çok kentte kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgiye göre kar yağışı yeni hafta itibari de etkili olacak. Öte yandan İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı geldi. Yerlikaya kuvvetli kar yağışının görüleceği saati duyurdu ve "Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım." dedi.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre bugün ve yarın kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışlar hafta sonu ile sınırlı değil. Yeni haftada da soğuklar görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerine dönüşü için 28'inden sonrası işaret edildi. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbulluları uyardı ve yoğun kar yağışı görülecek saati duyurdu.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan beklenen kar yağışı için "tedbirli olun" uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün bu sabah 10.30'daki verilerine göre, İstanbul genelinde bugün saat 12.00-24.00 arası kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarıları

Beklenen kar yağışlarının Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Bolu, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Hakkari ve Van çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışları sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yeni kar örtüsü nedeniyle çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul saatlik hava durumu tahminine göre ise İstanbul'da bugün gün boyu yağış devam edecek.