Linet aslen nereli Yahudi mi? Linet'in annesi Türk mü babası kimdir?

Güçlü sesi ile sevilen şarkıcı Linet anne acısı ile sarsıldı. Annesi Leyla Özgecan hayatını kaybetti. Bu üzücü gelişmenin ardından anne tarafından Türk baba tarafından İsrail kökenli olan Linet'in hayatı merak konusu oldu. Peki Lİnet'in annesi neden öldü, hastalığı neydi?

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Ünlü şarkıcı Linet'in en acı günü... Ünlü şarkıcı Linet'in annesi Leyla Özgecan, dün akşam yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı, annesinin vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu üzücü gelişmenin ardından anne tarafından Türk baba tarafından İsrail kökenli olan Linet'in hayatı merak konusu oldu. Peki Lİnet'in annesi neden öldü, hastalığı neydi?

Yolun ışıkla dolsun... Sosyal medyada annesiyle fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı fotoğrafının altına, "Canım annem, hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım, yolun ışıkla olsun canım annem…" notunu ekledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcıya başsağlığı dileklerini iletti.

Linet kimdir: Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyüyen Line'in annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan'dır. Linet'in babası ise İstanbullu İsrail asıllı Şumuel Menaşe'dir. 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştı. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlayan Linet, Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söyluyor.

Hiç evlilik yapmayan Linet, 2016 yılında evlenmek üzereyken sevgilisinin evli olduğunu öğrenmiş ve hayatının şokunu yaşamıştı. 2016 yılında sevgilisi Laurent Zalmonovic’in evli olduğunu öğrenen ve bu süreçte büyük bir yıkım yaşayan Linet şu açıklamayı yapmıştı: “Bana 6 yıl önce boşandığını ve iki çocuğu olduğunu söylemişti. 1,5 yıldır birlikteydik ve evlilik arefesindeydik. İyi olabilmek mümkün değil.”

Asker kaçağıyım

İsrail'de kadınların da askerlik yapması zorunlu. Linet ise bir asker kaçağı. Linet bu konuda şunları söylemişti:

-“İsrail’de doğdum. Ne zaman okul bitti, ‘Askerlik vakti’ dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. İsrail’de asker kaçağıyım bu arada.”

Kadınların düzenli orduda zorunlu askerlik yaptıkları tek ülke İsrail. Ülkede kadınlar 21 ay zorunlu askerlik görevine tabi tutuluyor.