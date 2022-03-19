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Türkiye'nin imzaladığı 5 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin imzaladığı 5 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 5 milletlerarası antlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye ile Maldivler arasında 30 Ocak 2022'de bu ülkenin başkenti Male'de imzalanan "Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na göre, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirme ve çevre alanında iş birliğini geliştirme arzusu, mevcut ve gelecek nesillerin refahı açısından çevrenin korunması, iyileştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının önemi konusunda mutabakata varıldı.

Türkiye'nin Maldivler ve Nikaragua ile ayrı ayrı imzaladığı "Tarım Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ise tarafların tarım ile ilgili kurum ve kuruluşları arasında tarım ve tarım teknolojisi alanındaki iş birliğini yasal çerçeveye uygun geliştirmeye çalışması amacı taşıyor.

Türkiye ile El Salvador arasında 26 Eylül 2019'da New York'ta imzalanan "Kültürel İşbirliği Anlaşması"na göre de her iki ülke kültür ve sanat kurumları arasındaki iş birliğini geliştirme hususunda çaba sarf edecek.

Resmi Gazete'de ayrıca Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Başkanlık İşleri Bakanlığı Ulusal Meteoroloji Merkezi arasında 14 Şubat 2022'de Abu Dabi'de imzalanan "Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" onaylandı.

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