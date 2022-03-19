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Uğur Akkuş kimdir kaç yaşında ne iş yapar? Uğur Akkuş ilk eşi kimdir?

Uğur Akkuş kimdir kaç yaşında ne iş yapar? Uğur Akkuş ilk eşi kimdir?

Uğur Akkuş boşanma haberleriyle gündeme geldi. İddiaya göre, Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 3 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı'nın boşanma kararı almalarının ardından sosyal medya hesabından Akkuş soyadını kaldırdı. Peki, Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş kimdir, mesleği ne?

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Uğur Akkuş, 1984 yılında dünyaya geldi. Eğitimine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladıktan sonra Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi’ne kayıt oldu ancak eğitimine ara verip ticarete atıldı.

Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulundu. Ayrıca KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yaptı.

İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halen sürdüren Uğur Akkuş, iyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

2019 yılında Ebru Şallı ile ikinci evliliğini yapan Uğur Akkuş’un ilk evliliğinden 2 çocuğu var. Uğur Akkuş'un Gonca Akkuş ile evliliği 10 yıl sürdü.

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