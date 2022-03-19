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Meral Akşener'in isimsiz cumhurbaşkanı adayı bombası Kılıçdaroğlu'na yakın isin konuştu

Meral Akşener'in isimsiz cumhurbaşkanı adayı bombası Kılıçdaroğlu'na yakın isin konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener isimsiz cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını söylemesi yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'li bir isimle konuşan Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, değerlendirmeleri köşesine taşıdı.

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2023 seçimlerinde Millet İttfakı'nın adayı merak konusu olurken,  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde FOX ekranlarında yaptığı açıklamalar tartışmaları alevlendirdi.

Akşener, "Finlandiya Cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğiniz derleyici toparlayıcı Bu ülkede herkesin Cumhurbaşkanı olacak bir kişiyi aday göstereceğiz" dedi.

"Aktif siyasette olmayan birisi"
İsimsiz aday çıkışına ilişkin ittifakın diğer ortağının ne diyeceği merak konusu oldu. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, ismini vermediği Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'li ismin açıklamalarına bugünkü yazısında yer verdi: 

"Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim, Akşener’in bu öneride bulunurken kastının, bilinmeyen birisinin değil, aktif siyasette olmayan birisi olduğu görüşünü dile getirdi.

Bu, doğru bir yaklaşım gibi görünüyor.

Sonuçta cumhurbaşkanı adayı olması için sokaktan herhangi bir insanı getirip ilân etmeleri beklenmemeli.

"İkisi oturup birlikte karar verecek"
Konuştuğum CHP’li isim, bu görüşlerin dışında daha ilgi çekici bir başka şey söyledi. Dedi ki:

“Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, ikisi oturup birlikte karar verecek.”

Peki ama ya diğer partiler?

Konuştuğum isme göre, diğer partilerin liderleri, Kılıçdaroğlu ve Akşener ne derse mecburen kabullenmek zorunda kalacak.

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