BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 913,93
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

POMEM ve PMYO yönetmeliklerinde değişiklik evlilikle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
POMEM ve PMYO yönetmeliklerinde değişiklik evlilikle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı

PMYO ile POMEM'e ilişkin yönetmeliklerde değişikliğe gidilerek adayların öğrenim sırasında evlenmeleriyle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı. POMEM ve PMYO'ya girişte, adaylarda aranacak şartlardaki 'adayın kendisinin ve evli ise eşinin' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Abone ol

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, İçişleri Bakanlığı'ndan Polis Meslek Eğitim Merkezleri ile Polis Meslek Yüksekokulları'na ilişkin yapılan yönetmelik değişiklikleri yayımlandı.


Buna göre; POMEM ve PMYO'da öğrenimin devam ettiği sırada evlilikle ilgili sınırlamalar getiren maddeler, yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu maddeler kapsamında öğrenci, evlenme talebini POMEM Müdürlüğü ile Yüksekokul Müdürlüğü'ne bildirdikten sonra, öğrencinin evleneceği kişiyle ilgili soruşturmanın ardından evliliğe izin veriliyordu.

"Adaylarda aranacak niteliklerde değişiklik"
POMEM ve PMYO'lara başvuru yapacak adaylarda aranacak niteliklerde de değişikliğe gidildi.

'Kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak', 'devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, rüşvet, gibi suçlardan mahkum olmamak', 'kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak' ile 'genelev, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan yerlerde çalışmış olmamak' gibi adaylarda aranacak niteliklerin belirlendiği maddelerdeki, 'adayın kendisinin ve evli ise eşinin' ibaresi yürürlükten kaldırıldı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İzmir'de kanser sanılan hastanın soluk borusundan bakın ne çıktı
Foto Galeri İzmir'de kanser sanılan hastanın soluk borusundan bakın ne çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara-İstanbul hızlı tren bilet fiyatları 2022 tam/öğrenci kaç para oldu?
Ankara-İstanbul hızlı tren bilet fiyatları 2022 tam/öğrenci kaç para oldu?
Yokuştan inerken kayan tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı
Yokuştan inerken kayan tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı
Eskişehir Ankara hızlı tren bilet fiyatları 2022 standart bilet ücreti
Eskişehir Ankara hızlı tren bilet fiyatları 2022 standart bilet ücreti
İsmail Kartal biletini kesti Vitor Pereira kapıyor! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık
İsmail Kartal biletini kesti Vitor Pereira kapıyor! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık
Büyük Marmara depremininin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı! 16 ilçe tsunami riski altında
Büyük Marmara depremininin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı! 16 ilçe tsunami riski altında
Bakırköy'de AVM otoparkında dehşet! Sevgilisini vurup intihar etti ortaya çıkan detaylar şaşırttı
Bakırköy'de AVM otoparkında dehşet! Sevgilisini vurup intihar etti ortaya çıkan detaylar şaşırttı
Donetsk'te 3 ABD askeri öldürüldü iddiasına ilişkin açıklama
Donetsk'te 3 ABD askeri öldürüldü iddiasına ilişkin açıklama
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal edildi
Getafe, Bilbao deplasmanında Enes Ünal'ın golüyle berabere kaldı
Getafe, Bilbao deplasmanında Enes Ünal'ın golüyle berabere kaldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya için tek şans dedi açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya için tek şans dedi açıkladı