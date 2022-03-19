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Norveç'te düşen NATO savaş uçağında 4 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Norveç'te düşen NATO savaş uçağında 4 kişi öldü

 NORVEÇ'in kuzeyinde Beiarn bölgesinde düşen NATO'ya ait askeri uçaktaki 4 kişinin öldüğü bildirildi.

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Nordland Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ivar Bo Nilsson, Bell Boeing V-22 isimli bir helikopterden dönüştürülmüş bir savaş uçağının dün saat 18.00 sularında "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü belirtti.

Nilsson, yapılan aramaların ardından uçağın enkazına ulaşıldığını ve uçakta bulunan ABD vatandaşı 4 mürettebatın öldüğünü söyledi.

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