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Adana'da yolcu otobüsü devrildi! 4'ü ağır çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da yolcu otobüsü devrildi! 4'ü ağır çok sayıda yaralı var

ADANA'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 23 kişi yaralandı.

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ADANA'da Kadirli karayolu Hacıbeyli Mahallesi güzergahında meydana gelen kazada; 01 AS 888 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü Ceyhan istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından şoför ve muavin ile birlikte otobüste bulunan 23 kişi Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü ve 3 yolcunun durumunun ağır olduğunu öğrenilirken 19 yolcunun tedbir amaçlı hastanede kontrolleri sürüyor.

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