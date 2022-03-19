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Bakırköy'de AVM otoparkında dehşet! Sevgilisini vurup intihar etti ortaya çıkan detaylar şaşırttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

BAKIRKÖY’de bir alışveriş merkezinin otoparkında tartıştığı sevgilisini tüfekle vurduktan sonra intihar eden kişinin, annesinin hakim babasının da savcı olduğu belirlendi.

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Bakırköy’de bir alışveriş merkezinin otoparkında bir kişinin sevgilisi olduğu öne sürülen kadını tüfekle vurduktan sonra intihar ettiği olayın detayları ortaya çıktı. 

Bakırköy Ataköy’de bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleşen olayda, 21 yaşındaki M.B. sevgilisi olduğu öne sürülen Y.S. ile alışveriş merkezinin otoparkında tartıştı.

Aracına binip intihar etti
Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan M.B. aracında bulunan tüfekle önce Y.S.’yi silahla vurdu, daha sonra da aracına binerek intihar etmişti.

Genç kız hastanede hayatını kaybetti
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Y.S.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Genç kız hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dehşeti yaşatan gencin anne ve babasının yargı mensubu oldukları öğrenildi
Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından intihar ettiği ileri sürülen M.B.’nin cesedi, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Dehşete düşüren olay sonrasında yapılan incelemelerde M.B.’nin babasının İstanbul Başsavcılığında görevli savcı olduğu, annesinin ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde hakim olduğu öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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