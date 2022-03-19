BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 913,93
HABER /  DÜNYA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Donetsk'te 3 ABD askeri öldürüldü iddiasına ilişkin açıklama

Donetsk'te 3 ABD askeri öldürüldü iddiasına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk bölgesinde, 3 ABD askerinin öldürüldüğü haberini yalanladı.

Abone ol

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Porter, "Donbas'ta 3 ABD askerinin öldürüldüğüne dair geniş bir haber var ki bu açıkça yanlış ve kasıtlı bir uydurmadır." dedi.

Ukrayna'da ABD askerinin olmadığını söyleyen Porter, "Bu yanlış haberde kullanılan görüntüler 2018 yılına ait ve resimde tasvir edilen askerler ise 2019'da güvenli bir şekilde evlerine döndüler. Onlar güvendeler ve makalede yanlış bir şekilde iddia edildiği üzere Donetsk'te öldürülen ABD'li paralı askerler değiller." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal edildi
Getafe, Bilbao deplasmanında Enes Ünal'ın golüyle berabere kaldı
Getafe, Bilbao deplasmanında Enes Ünal'ın golüyle berabere kaldı
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki İETT otobüsüne çarptı
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki İETT otobüsüne çarptı
Fatih Karagümrük konuk ettiği Kayserispor'u farklı geçti
Fatih Karagümrük konuk ettiği Kayserispor'u farklı geçti
FETÖ ağzı ile konuşan Ali Babacan Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını tartışmaya açtı
FETÖ ağzı ile konuşan Ali Babacan Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını tartışmaya açtı
Manisa'da kan donduran cinayet! Silahla öldürüp yakıp gömdüler
Manisa'da kan donduran cinayet! Silahla öldürüp yakıp gömdüler
Aytun Çıray, Selçuk Bayraktar'dan bin kat havalıdır! Yakından tanırım
Aytun Çıray, Selçuk Bayraktar'dan bin kat havalıdır! Yakından tanırım
Pohjanpalo'nun üç penaltısı Rizespor'a lider Trabzonspor karşısında galibiyeti getirdi
Pohjanpalo'nun üç penaltısı Rizespor'a lider Trabzonspor karşısında galibiyeti getirdi
Türkiye A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı
Türkiye A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı
ABD'den dünyayı korkutan rapor: Ukrayna savaşı uzarsa Rusya nükleer silaha başvurabilir
ABD'den dünyayı korkutan rapor: Ukrayna savaşı uzarsa Rusya nükleer silaha başvurabilir