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Fatih Karagümrük konuk ettiği Kayserispor'u farklı geçti

Fatih Karagümrük konuk ettiği Kayserispor'u farklı geçti

Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yendi. Bu sonucun ardından 43 puanla 9. sırada yer bulan Fatih Karagümrük, 31. haftada Galatasaray deplasmanına gidecek. 37 puanla 11. yerleşen Kayserispor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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10. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Mor'un şutunda savunmada Hosseini'ye çarpan top yan direğe de çarparak ağlara gitti.

25. dakikada Bistrovic'in pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic'in vuruşunda top Bilal Bayazıt'dan döndü. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

35. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'e çıkardı. Çalımlarla ceza sahasına giren Emre Mor sağ çaprazdan yaptığı şık aşırma vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0

Fatih Karagümrük maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

63. dakikada Salih Dursun'un sağdan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Emre Mor'un vuruşunda top yandan faz farkla dışarı gitti.

75. dakikada Fatih Karagümrük skoru 3-0 yaptı. Orta sahadan aldığı topla hareketlenen Emre Mor çalımlarla rakiplerini geçerek ceza sahasında kaleci ile karşıya kaldı. Emre Mor meşin yuvarlağı Bilal Bayazıt'ın bacaklarının arasından filelere gönderdi: 3-0

89. dakikada ceza yayı önünde serbest vuruş kullanan Biglia'nın şutunda kaleci Bilal Bayazıt son anda topu yandan kornere çeldi.

Fatih Karagümrük karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Fatih Karagümrük: 3 - 0 :Kayserispor

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Kadir Sağlam, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 71 Karamoh), Bistrovic (Dk. 81 Levent Mercan), Toure (Dk. 90+2 Samed Onur), Emre Mor (Dk. 81 Ahmed Musa), Pesic (Dk. 90+2 Alparslan Erdem)

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Cardoso (Dk. 64 Gökhan Sazdağı), Abdulkadir Parmak (Dk. 90+5 Emrah Başsan), İbrahim Akdağ (Dk. 46 Campanharo), Ramazan Civelek, Bertolacci, Thiam (Dk. 64 Mustafa Pektemek), Gavronovic (Dk. 64 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 10, 35 ve 75 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 47 Biglia, Dk. 69 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 57 Hosseini, Dk. 81 Mustafa Pektemek, Dk. 88 Bertolacci (Yukatel Kayserispor)

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