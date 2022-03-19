İsmail Kartal biletini kesti Vitor pereira kapıyor! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, Türkiye'de ve Avrupa'da hedefsiz kaldı. 2021-2022 sezonuna Vitor Pereira yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler üst üste gelen kötü sonuçların ardından Portekizli teknik adamın yerine İsmail Kartal'ı getirdi. Kartal'ın göreve başlamasının ardından yeniden tırmanışa geçen Fenerbahçe'de kadroda da değişiklikler görüldü. Kartal, Pereira'ya göre kadroda değişiklikler yaparken Portekizli çalıştırıcı, eski oyuncusuna talip oldu.

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İsmail Kartal döneminde tırmanışa geçen Fenerbahçe'de oyuncu ve taktik dizilim tercihlerinde de değişiklik görüldü. İsmail Kartal döneminde tırmanışa geçen Fenerbahçe'de oyuncu ve taktik dizilim tercihlerinde de değişiklik görüldü.

İsmail Kartal biletini kesti

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo, Vitor Pereira döneminde forma şansı bulurken İsmail Kartal döneminde takıma giremeyen isimlerden oldu.

Brezilyalı yıldızın adeta biletini kesen İsmail Kartal, önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek oyuncuyla yola devam edilmemesi yönünde rapor sundu. Bu durumda Luiz Gustavo'ya eski hocası Vitor Pereira talip oldu. Brezilyalı oyuncu hem 34 yaşında olması hem de senelik yaklaşık 3.5 milyon Euro'luk maliyeti nedeniyle gözden çıkartıldı

Gustavo ile en fazla ilgilenen takım, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians.

Brezilya ekibi ayrıca tecrübeli orta saha oyuncunun eski takımı konumunda. Deneyimli futbolcunun Corinthians'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Yönetimin bonservis konusunda beklentisi az. Bu nedenle teklif gelmesi halinde kabul edilmesi bekleniyor. Deneyimli futbolcunun Corinthians'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Yönetimin bonservis konusunda beklentisi az. Bu nedenle teklif gelmesi halinde kabul edilmesi bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasını 20 resmi maçta terleten Gustavo, 1 gol ve 1 asistle oynadı.