İstanbul ulaşımına büyük zam kabul olursa tam bilet 8 lirayı mavi kart 640 TL'yi geçecek

İSTANBUL 'da toplu ulaşıma çok büyük zam yapılacak. İETT genel müdürü yüzde 50'den az olmayacak demişti. Yüzde 50 zam yapılırsa 8 lirayı 430 lira olan aylık abonman mavi kart 640 lirayı geçecek. Zam öğrenciye de gelirse öğrenci bileti 4 TL'ye çıkacak.

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İSTANBUL'da 1 Ocak 2022 tarihinde metro, İETT, metrobüs ve tramvay ücretlerine yüzde 36 oranında, minibüs ücretlerine yüzde 27 oranında zam yapılmıştı. Bu zamlar yapıldığında motorin fiyatları 11 lira civarındaydı. Petrol fiyatları fırlayıp motorin 20 liraya dayanınca Büyükşehir Belediyeleri arka arkaya ulaşıma zam kararları almaya başladı. İzmir zammı yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu Mart ayı sonunda zammı karara bağlayacak.

İstanbul'da ulaşım için büyük bir zam söz konusu. Telaffuz edilen rakam 'yüzde 50 ile yüzde 60 civarı'. Özel halk otobüsü derneği yüzde 60 zam isterken minibüs dernekleri indi bindinin 5 lira olmasını istiyor. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, "Bütün meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. İlk UKOME'ye bununla ilgili bir öneriyle gelecekler ve bu rakamın da yüzde 50'nin altında olacağını açıkçası düşünmüyorum." dedi.

Yüzde 50 zam yapılırsa bilet ücreti ne kadar olacak?

İstanbul'da ulaşım zammının karara bağlanacağı UKOME toplantısı bu ayın sonunda yapılacak. UKOME toplantısında ulaşıma en az yüzde 50 zam yapılacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Yüzde 50 zam yapıldığı taktirde tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları şöyle olacak:

İstanbul Kart Tam : 8.22 TL

İstanbul Kart Öğrenci : 4 TL

İstanbul Kart Sosyal : 5.88 TL

Mavi Kart tam : 645 TL

Mavi Kart öğrenci : 117 TL

Mavi Kart sosyal : 400

Yüzde 50 zam aktarma tarifelerinde ve metrobüs fiyatlarında da değişiklik yapacak. 1 Ocak 2022 itibariyle mevcutta uygulanan ulaşım tarifesi şöyle:

Yüzde 50-60 arası zam olmazsa ulaşımı durdururuz

İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz ve İstanbul Servisçiler Birliği Başkanı Turgay Gül, UKOME'ye ay sonunda zam talebiyle gideceklerini ve zam talebinin onaylanmaması durumunda ulaşımı durduracaklarını açıkladı.

İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Göksel Ovacık, ne kadar zam istediklerini de açıkladı:

"- Biz 12 metrelik olan otobüslerimizde günde 3 bin liralık yakıt yakıyoruz. Bu rakam ayda 90 bin lira ediyor.

- Bu nedenle yüzde 50-60 arasında bir zam talebimiz var. Bu zam oranı onaylansa bile yine kısa sürede zararımıza dönüşeceğini düşünüyoruz. Yakıtımız kendimiz alıyoruz. Esnaf arkadaşlarımızın benzinliğe olan borçları mevcut, dolayısıyla artık bize yakıtta satmıyorlar. Şu an 12 aracımız maalesef yakıt alamıyor. Bunu sağdan soldan borç alarak, kendi odamızdan destek vererek döndürmeye çalışıyoruz. Ancak bu durum çok zor, kısa sürede bu iş duracak."

Minibüs indi bindi 5 lira olsun yüzde 50 zam istiyoruz

İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz ise, indi-bindi ücretlerinin 5 lira olmasını talep ederek, şunları söyledi:

-"24 Aralık 2021 tarihinde yüzde 36'lık bir zam aldık. O tarihte yakıt fiyatları 11 lira 65 kuruştu.

Şu an bize yüzde 100 zam da verilse yine de tatmin etmeyecek. Bir vatandaş gözüyle baktığımız zaman talebimiz yüzde 50 civarında zam olması yönünde. Şu an 3 lira 75 kuruş olan indi-bindi ücretinin, en az 5 lira olmasını istiyoruz

Servisçiler de zam istiyor

İstanbul Servisçiler Birliği Başkanı Turgay Gül de en az yüzde 35 zam istediklerini belirtip şunları söyledi:

-"Yüzde 27 zam aldık, ama bu zammı aralık ayında alıp, şubat ayında uygulamaya başladık. Şubat ve mart aylarında uyguladığımız bu zamlar maalesef yeterli kalmadı. Akaryakıt fiyatlarının bu kadar yükselmesine karşı bizim de fiyatlarımızı düzenlememiz gerekiyor. Onun için yüzde 35 oranında zam talep ediyoruz ancak bu oran daha fazla artacak gibi gözüküyor. Şu an 312 lira olan 0-1 km mesafenin ödemesinin 500 lira olması gerekiyor.