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Korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar ölenler ve yaralılar var

Korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar ölenler ve yaralılar var

MARDİN'den kaza haberi geldi. İki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

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Kar yağışının etkili olduğu Mardin-Midyat kara yolunun Hop Geçidi mevkisinde iki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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