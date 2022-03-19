Korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar ölenler ve yaralılar var
MARDİN'den kaza haberi geldi. İki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.Abone ol
Kar yağışının etkili olduğu Mardin-Midyat kara yolunun Hop Geçidi mevkisinde iki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.