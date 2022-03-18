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Manisa'da kan donduran cinayet! Silahla öldürüp yakıp gömdüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manisa'da kan donduran cinayet! Silahla öldürüp yakıp gömdüler

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi görüşmeye çağrıldığı şahıslar tarafından önce silahla vuruldu, ardından da yakılarak cesedi gömüldü. Olayla ilgili soruşturma geniş çaplı olarak sürüyor.

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MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Yunus Şahin'den salı gününden beri haber alamayan ailesi 16 Mart Çarşamba günü kayıp başvurusunda bulundu. Durum üzerine harekete geçen emniyet ekipleri Şahin'in bulunması için çalışma başlattı. Şahin'in Salihli ilçesindeki evinden 45 AGA 177 plakalı otomobili ile ayrıldığının öğrenilmesi üzerine ekipler araç plakasını takibe aldı. Şahin'in aracı ile Salihli ilçesinden Turgutlu ilçesine hareket ettiği belirlendi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Yunus Şahin'e ait otomobilin başka bir sürücü tarafından kullandığının tespit edilmesi üzerine sürücünün kimlik bilgilerine ulaştı. Şahin'in aracının Ömer G. (31) tarafından kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Ömer G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Vahşice işlenen cinayeti itiraf etti
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer G., sorgusunda yaşadıkları tartışma sonrası Yunus Şahin'i öldürdüğünü itiraf etti. Emniyet ekipleri ve jandarma ekipleri Sarıbey Mahallesi Gediz Çayı yakınlarındaki Ömer G.'ye ait tarlada yaptıkları incelemede kan izlerinin bulunduğu yerde Yunus Şahin'in tabancayla vurulduktan sonra tarlada bulunan çalılarla yakıldığı ve gömüldüğünü tespit etti. İncelemelerini genişleten emniyet ve jandarma ekipleri Ömer G.'nin ağabeyi Arif G.'yi (34) de gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Ömer G. ve Arif G. ile ilgili gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenilirken şüpheli sayısının artabileceği belirtildi. Emniyet ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından gömüldüğü yerden çıkarılan Yunus Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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