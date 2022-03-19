Oruca kaç gün kaldı 2022 Diyanet Ramazan hangi gün başlıyor?

Şaban ayının sonlarına gelirken müslüman alemini Ramazan ayı sevinci sardı. 11 ayın sultanı Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. 2022 yılının ilk orucu 2 Nisan cumartesi günü açılacak. Ramazan orucu için ilk sahura 1 Nisan'da kalkılacak. Kadir gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba günü idrak edilecek. 1 Mayıs 2022 Pazar günü ise Ramazan bayramının 1. günü kutlanacak.

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Müslümanlar her yıl Ramazan ayında açların halinden anlamak, nefsini terbiye etmek ve sevap kazanmak için oruç tutar. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her yıl miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Peki oruç ne zaman tutulacak? 2022 Ramazan ne zaman başlayacak? Oruç hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler...

2022 Ramazan ne zaman:

Bu yılın ilk orucu 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece tutulacak. 2 Nisan, Ramazan Ayı'nın ilk gününe denk gelecek. 1 Mayıs 2022'de Ramazan Ayı sona erecek.

Ramazan Bayramı ne zaman:

1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefe gününe denk gelecek. Ramazan Bayramı'nın 1. günü Mayıs 2022 Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs 2022 Salı, 3. günü 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü idrak edecek.

Kadir Gecesi ne zaman :

Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk gelecek.

2022 Dini günler takvimi:

Cemaziyelahir 1. günü : 4 Ocak 2022

Receb 1. günü: 2 Şubat 2022

Regaib Kandili : 3 Şubat 2022

Miraç Kandili : 27 Şubat 2022

Şaban 1. günü : 4 Mart 2022

Berat Kandili : 17 Mart 2022

Ramazan 1. günü : 2 Nisan 2022

Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022

Ramazan Bayramı Arefe günü : 1 Mayıs 2022

Ramazan Bayramı 1. günü : 2 Mayıs 2022

Ramazan Bayramı 2. günü : 3 Mayıs 2022

Ramazan Bayramı 3. günü : 4 Mayıs 2022

Zilkade 1. günü : 31 Mayıs 2022

Zilhicce 1. günü : 30 Haziran 2022

Kurban Bayramı Arefe günü : 8 Temmuz 2022

Kurban Bayramı 1. günü : 9 Temmuz 2022

Kurban Bayramı 2. günü : 10 Temmuz 2022

Kurban Bayramı 3. günü : 11 Temmuz 2022

Kurban Bayramı 4. günü : 12 Temmuz 2022

Muharrem 1. günü : 30 Temmuz 2022

Aşure Günü : 8 Ağustos 2022

Safer 1. günü : 28 Ağustos 2022

Rebiülevvel 1. günü : 27 Eylül 2022

Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022

Rebiülahir 1. günü : 27 Ekim 2022

Cemaziyelevvel 1. günü : 26 Kasım 2022

Cemaziyelahir 1. günü : 24 Aralık 2022