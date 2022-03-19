BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 913,93
HABER /  POLİTİKA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Lütfen bu bakanı değiştirin

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Lütfen bu bakanı değiştirin

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hemen görevden alması çağrısında bulundu.

Abone ol

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Halk TV’de konuk olduğu programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nebati'nin "Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz" sözleri
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 16 Mart'ta yabancı yatırımcılara yönelik "En sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz" sözlerine değindi.

"Türk Devleti hiçbir döneminde böyle bir dili görmemiştir"
Nebati'ye tepki gösteren Ağıralioğlu, şunları söyledi: "Bugün ekonomi bakanının güya cazibe oluşturayım diye söylediği laflar, bizim böyle yeni keşfedilmiş ormanlarda yaşayan elinde mızrakla, yaprakla falan örtünen insanlara dönmüş olduğumuzu gösteriyor.

Yani insanlara mal ve can garantisi vererek yatırımcı davet eden bir dil. Bu ne biçim bir dil. Türk Devleti hiçbir döneminde böyle bir dili görmemiştir. Hiçbir dış güç bize bu cümle kadar zarar veremez. Bu siyasi rekabet de değil. Bakın ben muhalefetim diye konuşmuyorum Türkiye Cumhuriyeti Devletine mensup bir vatandaş olarak söylüyorum."

Tayyip Erdoğan'a seslenen Ağıralioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı lütfen bu bakanı hemen değiştirsin. Muhalefet olarak baksak, bize hükümeti tenkit etmek için bir sürü lüzumsuz malzeme veriyor. Biz böyle bir şeyle siyaset yapmaktansa, Türk Devleti'nin itibarsız hale gelmesine sebep olan böyle münasebetsiz cümlelerden siyasi avantaj sağlamaktan haya ederiz. Sayın Cumhurbaşkanı lütfen bu bakanı görevden alın" çağrısı yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İzmir'de kanser sanılan hastanın soluk borusundan bakın ne çıktı
Foto Galeri İzmir'de kanser sanılan hastanın soluk borusundan bakın ne çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yalova'da 10 yıl önce temelden konut satın aldı hayatı kabusa dönüştü 
Yalova'da 10 yıl önce temelden konut satın aldı hayatı kabusa dönüştü 
Finlandiya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin AB'ye üyeliğini destekliyoruz
Finlandiya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin AB'ye üyeliğini destekliyoruz
Oruca kaç gün kaldı 2022 Diyanet Ramazan hangi gün başlıyor?
Oruca kaç gün kaldı 2022 Diyanet Ramazan hangi gün başlıyor?
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe
Süte 1 Nisan 2022 itibariyle büyük zam geldi! Peynir, kaşar, yoğurda zam yolda
Süte 1 Nisan 2022 itibariyle büyük zam geldi! Peynir, kaşar, yoğurda zam yolda
Çanakkale feribot ücretleri ne kadar Çanakkale Köprüsü garanti araç geçiş ücreti olay oldu
Çanakkale feribot ücretleri ne kadar Çanakkale Köprüsü garanti araç geçiş ücreti olay oldu
Linet aslen nereli Yahudi mi? Linet'in annesi Türk mü babası kimdir?
Linet aslen nereli Yahudi mi? Linet'in annesi Türk mü babası kimdir?
Antalya'da bu araca bakan bir daha bakıyor 60 bin TL'lik aracına 140 bin TL'lik ses sistemi döşetti
Antalya'da bu araca bakan bir daha bakıyor 60 bin TL'lik aracına 140 bin TL'lik ses sistemi döşetti
Düğün sezonu öncesi Yargıtay'dan emsal 'kapora' kararı
Düğün sezonu öncesi Yargıtay'dan emsal 'kapora' kararı
Linet annesi kimdir neden öldü Leyla Özgecan hastalığı neydi?
Linet annesi kimdir neden öldü Leyla Özgecan hastalığı neydi?