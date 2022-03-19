19 Mart gram altın 913 lira oldu! İstanbul Memiş altın 1450 lira olacak dedi hafta sonu uyarısı yaptı
Altın ve dolar fiyatı için kritik bir hafta geride kaldı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bir yandan da merkez bankalarının faiz kararları piyasalara damga vurdu. 19 Mart altının gram fiyatı 913 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten de yatırımcıya hafta sonu uyarısı geldi.
Hafta içi altının gram fiyatı da ons altındaki düşüşle beraber savaşın başlamasından bu yana ilk kez 900 liranın altını gördü. 15 lira sınırına kadar yükselen dolar/TL kuru ise haftayı 14,80 liranın altında kapattı.
19 Mart haftanın 6. gününde altın fiyatları belli oldu. Gram altın 913,06, çeyrek altın 1.505,00, yarım altın 3.013,00, cumhuriyet altını da 6.004,00 alıcı buluyor.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar için alım fırsatı olacak seviyeleri paylaşarak, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Haftanın sakin bir şekilde tamamlandığını dile getiren İslam Memiş, Rusya-Ukrayna operasyonlarına odaklanan bir piyasanın geride bırakıldığını söyledi.
Dolar/TL kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş şunları söyledi:
-Dolar kuru bu hafta 14,90 seviyelerine kadar yükseldi. Dolar kuru ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı vardı. Yaptığım uyarılarda yüksek beklentiye girilmemesini söylemiştim.
-Çünkü 15 lirayı kıracak diye senaryolar vardı. Benim öngörüm de çok yüksek beklentiye girmeme yönündeydi. Ve haliyle kırmızı çizgi olan 14,80 lira seviyesine çekildi. Ama bu da alım fırsatı için uygun bir seviye değil. Önümüzdeki hafta Kur Korumalı Mevduat’ın karşı ödemeleri olacak. Yatırımcılar paralarını çekecek mi, devam mı edecekler, ne kadar maliyet olacak bakacağız. Alım için yüksek bulduğum için dolar tarafına sıcak bakmıyorum.