19 Mart gram altın 913 lira oldu! İstanbul Memiş altın 1450 lira olacak dedi hafta sonu uyarısı yaptı

-Çünkü 15 lirayı kıracak diye senaryolar vardı. Benim öngörüm de çok yüksek beklentiye girmeme yönündeydi. Ve haliyle kırmızı çizgi olan 14,80 lira seviyesine çekildi. Ama bu da alım fırsatı için uygun bir seviye değil. Önümüzdeki hafta Kur Korumalı Mevduat’ın karşı ödemeleri olacak. Yatırımcılar paralarını çekecek mi, devam mı edecekler, ne kadar maliyet olacak bakacağız. Alım için yüksek bulduğum için dolar tarafına sıcak bakmıyorum.