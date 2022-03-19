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Bakan Mustafa Varank'tan 1915 Çanakkale Köprüsü eleştirilerine cevap: Bunların kalpleri mühürlenmiş

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Mustafa Varank'tan 1915 Çanakkale Köprüsü eleştirilerine cevap: Bunların kalpleri mühürlenmiş

1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili muhalafetin eleştirilerine yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu kişiler bir de ülke yönetmenin peşine düşüyorlar. Allah aşkına siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı yöneteceksiniz bu ülkeyi?" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amasya'nın Merzifon ilçesinde 20 fabrikanın toplu açılış törenine katıldı.

Bakan Varak törende yaptığı konuşmada, Merzifon OSB’deki 20 yeni fabrika, OSB hizmet binası, kurs merkezi, anaokulu ve caminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Varank'ın hedefinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetinin halkın sırtına yüklendiği iddiasını dile getiren muhalefet partileri vardı.

Çanakkale köprüsü eleştirilerine cevap
Bu ülkeye gerçekten gönül vermiş olanların Cumhurbaşkanı’nın yanında yer alması gerektiğini vurgulayan Bakan Varank, “Sanayi, AR-GE, girişimcilik, teknoloji konularında bu ülkeyi ileri taşıması gerekiyor. Çünkü günümüzde bir ülkenin itibarı sahip olduğu teknolojisiyle, sanayi altyapısıyla ölçülüyor. Tabii, bu dönemde ekonomide, sanayide bir takım sıkıntılar olduğu hepimizin malumu. Evet, enflasyonist bir ortam var. Bunu zaten Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. Ancak bunların çözümü de emin olun bizde!

Dün bir tanesi çıkmış diyor ki 'Çanakkale köprüsünü İstanbullularla İzmirlileri buluşturmak için mi yaptınız. Sanki bizim bu kadar görüşme derdimiz var.' Bu kişiler bir de ülke yönetmenin peşine düşüyorlar. Allah aşkına siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı yöneteceksiniz bu ülkeyi? Bunları söylemekten inanın hicap ediyorum ama bunların gerçekten kalpleri mühürlenmiş, zihinleri bulanmış ve bu halet-i ruhiyenin sonucu olarak da dilleri zehirli bir hale gelmiş.

Biz diyoruz ki, bugünler de aşılacak, bugünler de geçecek. Ortaya koyduğumuz ekonomi programı ile Allah’ın izniyle bu zorlu zamanları da atlatacağız. Siz yeter ki bugüne kadar attığınız her adımda sizlerin yanında olmuş Hükümetlerimize güvenmeye devam edin. Yatırımlarınıza devam edin. Hem sizler kazanın hem de ülkemiz kazansın” şeklinde konuştu.

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