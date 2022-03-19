BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 913,93
HABER /  EKONOMİ
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

19 Mart motorine zam geldi! İstanbul'da litresi 20 lirayı aştı

19 Mart motorine zam geldi! İstanbul'da litresi 20 lirayı aştı

RUSYA Ukrayna savaşının ardından yükselmeye başlayan brent petrol fiyatlarının etkisiyle motorin ve benzin fiyatlarına üst üste zam gelmişti.19 Mart motorin fiyatlarına 1 lira 96 kuruş bir zam daha geldi. Gelen zamla motorin fiyatları yeniden 20 liranın üstüne çıktı.

Abone ol

Motorin fiyatlarına 1 lira 96 kuruş zam geldi. 3 gün boyunca art arda yapılan indirimlerle 18 lira seviyelerine kadar düşen motorin gelen zamla yeniden 20 liranın üstüne çıktı.

Motorin fiyatlarına 19 Mart itibariyle 1 lira 96 kuruş zam geldi. Artış pompa fiyatlarına yansırken, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 18,71 liradan 20,67 liraya yükseldi. Ankara'da 20,8 lira olan motorinin litre fiyatı İzmir'de 20,79 lirayı gördü.

Hafta içinde yapılan açıklamaya göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen akaryakıt satış fiyatlarında makul olmayan kâr artışları tespit edilmesi halinde "tavan fiyat" uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini bildirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
19 Mart gram altın 913 lira oldu! İstanbul Memiş altın 1450 lira olacak dedi hafta sonu uyarısı yaptı
Foto Galeri 19 Mart gram altın 913 lira oldu! İstanbul Memiş altın 1450 lira olacak dedi hafta sonu uyarısı yaptı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji'den saatlik uyarı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kuvvetli kar yağışı beklenen saati açıkladı
Meteoroloji'den saatlik uyarı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kuvvetli kar yağışı beklenen saati açıkladı
Korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar ölenler ve yaralılar var
Korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar ölenler ve yaralılar var
Yalova'da 10 yıl önce temelden konut satın aldı hayatı kabusa dönüştü 
Yalova'da 10 yıl önce temelden konut satın aldı hayatı kabusa dönüştü 
Finlandiya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin AB'ye üyeliğini destekliyoruz
Finlandiya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin AB'ye üyeliğini destekliyoruz
Oruca kaç gün kaldı 2022 Diyanet Ramazan hangi gün başlıyor?
Oruca kaç gün kaldı 2022 Diyanet Ramazan hangi gün başlıyor?
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe
İstanbul ulaşımına büyük zam kabul olursa tam bilet 8 lirayı mavi kart 640 TL'yi geçecek
İstanbul ulaşımına büyük zam kabul olursa tam bilet 8 lirayı mavi kart 640 TL'yi geçecek
Süte 1 Nisan 2022 itibariyle büyük zam geldi! Peynir, kaşar, yoğurda zam yolda
Süte 1 Nisan 2022 itibariyle büyük zam geldi! Peynir, kaşar, yoğurda zam yolda
Çanakkale feribot ücretleri ne kadar Çanakkale Köprüsü garanti araç geçiş ücreti olay oldu
Çanakkale feribot ücretleri ne kadar Çanakkale Köprüsü garanti araç geçiş ücreti olay oldu
Linet aslen nereli Yahudi mi? Linet'in annesi Türk mü babası kimdir?
Linet aslen nereli Yahudi mi? Linet'in annesi Türk mü babası kimdir?