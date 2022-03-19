19 Mart motorine zam geldi! İstanbul'da litresi 20 lirayı aştı

RUSYA Ukrayna savaşının ardından yükselmeye başlayan brent petrol fiyatlarının etkisiyle motorin ve benzin fiyatlarına üst üste zam gelmişti.19 Mart motorin fiyatlarına 1 lira 96 kuruş bir zam daha geldi. Gelen zamla motorin fiyatları yeniden 20 liranın üstüne çıktı.

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Motorin fiyatlarına 1 lira 96 kuruş zam geldi. 3 gün boyunca art arda yapılan indirimlerle 18 lira seviyelerine kadar düşen motorin gelen zamla yeniden 20 liranın üstüne çıktı.

Motorin fiyatlarına 19 Mart itibariyle 1 lira 96 kuruş zam geldi. Artış pompa fiyatlarına yansırken, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 18,71 liradan 20,67 liraya yükseldi. Ankara'da 20,8 lira olan motorinin litre fiyatı İzmir'de 20,79 lirayı gördü.

Hafta içinde yapılan açıklamaya göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen akaryakıt satış fiyatlarında makul olmayan kâr artışları tespit edilmesi halinde "tavan fiyat" uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini bildirdi.