BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 913,93
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Konya'da sosyal medya paylaşımı yapan firari hükümlü kendini yakalattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da sosyal medya paylaşımı yapan firari hükümlü kendini yakalattı

Konya'da, hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, sosyal medya hesabından türkü söylediği görüntüleri paylaşınca yakalandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık suçundan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin, sosyal medya hesabından türkü söylediği görüntüleri paylaştığını belirledi.

Görüntüleri Karatay ilçesi Erler Mahallesi'nde çektiği belirlenen A.D'nin adresini tespit eden ekipler, hükümlüyü saklandığı evde gözaltına aldı.

Firari hükümlülere yönelik çalışma kapsamında, cinayet, kasten yaralama, silahla yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan toplam 239 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü daha yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
19 Mart motorine zam geldi! İstanbul'da litresi 20 lirayı aştı
19 Mart motorine zam geldi! İstanbul'da litresi 20 lirayı aştı
Meteoroloji'den saatlik uyarı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kuvvetli kar yağışı beklenen saati açıkladı
Meteoroloji'den saatlik uyarı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kuvvetli kar yağışı beklenen saati açıkladı
İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Lütfen bu bakanı değiştirin
İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Lütfen bu bakanı değiştirin
Yalova'da 10 yıl önce temelden konut satın aldı hayatı kabusa dönüştü 
Yalova'da 10 yıl önce temelden konut satın aldı hayatı kabusa dönüştü 
Manisa'da kan donduran cinayet! Silahla öldürüp yakıp gömdüler
Manisa'da kan donduran cinayet! Silahla öldürüp yakıp gömdüler
Oruca kaç gün kaldı 2022 Diyanet Ramazan hangi gün başlıyor?
Oruca kaç gün kaldı 2022 Diyanet Ramazan hangi gün başlıyor?
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe
İstanbul ulaşımına büyük zam kabul olursa tam bilet 8 lirayı mavi kart 640 TL'yi geçecek
İstanbul ulaşımına büyük zam kabul olursa tam bilet 8 lirayı mavi kart 640 TL'yi geçecek
Süte 1 Nisan 2022 itibariyle büyük zam geldi! Peynir, kaşar, yoğurda zam yolda
Süte 1 Nisan 2022 itibariyle büyük zam geldi! Peynir, kaşar, yoğurda zam yolda
Çanakkale feribot ücretleri ne kadar Çanakkale Köprüsü garanti araç geçiş ücreti olay oldu
Çanakkale feribot ücretleri ne kadar Çanakkale Köprüsü garanti araç geçiş ücreti olay oldu