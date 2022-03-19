Ersay Üner şarkıları hangisi Ersay Üner hangi şarkıları yazdı?

Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri de Ersay Üner oldu. Bir dönem Büşra Pekin ile aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen Ersay Üner. 43 yaşında aslen Konya Seydişehirli. 2000'li yıllarda tanınmaya başlayan Ersay Üner evli mi? Ersay Üner şarkıları hangisi?

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Sevilen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam Ersay Üner konuklardan biri de olacak. Birçok şarkıyı yazan aynı zamanda seslendiren Ersay Üner 43 yaşında aslen Konya Seydişehirli. Oyuncu Büşra Pekin ile bir dönem aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen Ersay Üner daha önce evlendi mi, sevgilisi var mı?

Ersay Üner kimdir: Ersay Üner, 7 Ekim 1978 Konya'da doğmuştur. Türk pop müzik şanatçısı, şarkı sözü yazarı ve besteci. Demet Akalın için yazıp bestelediği şarkılarla 2000'lerde Türkiye'de tanınmaya başladı. Müzisyen babasının memur olarak görev yaptığı düğün salonunda müzikle tanıştı. Ersay Üner'in imza attığı şarkılar arasında; "Afedersin", "Bebek", "Herkes hak ettiği gibi yaşıyor", "Mucize", "Tatil", "Unuttum"; Nâlân'ın "Gücüm Yetmez", Ebru Gündeş'in "Söyleyin", "Kızıl Mavi"; Ziynet Sali'nin "Hava Hoş"; Sibel Tüzün'ün "Yaz Aşkı"; bulunmaktadır. 2017 yılında uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Büşra Pekin ile evlilik kararı almışlardır. Kasım 2019'da, çift ayrılma kararı aldı.

Ersay Üner şarkıları: Ersay Üner'in imza attığı şarkılar arasında; "Afedersin", "Bebek", "Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor", "Mucize", "Tatil", "Unuttum"; Nâlân'ın "Gücüm Yetmez", Ebru Gündeş'in "Söyleyin", "Kızıl Mavi"; Ziynet Sali'nin "Hava Hoş"; Sibel Tüzün'ün "Yaz Aşkı" şarkıları bulunmaktadır.

Ersay Üner albümleri:

Nokta (2019)

Ersay Üner Single'ları

"Yürüdüm" (2015)

"Tatlım Tatlım (Orijinal Film Müziği)" (2017)

"Tatlım Tatlım (Bayraşa Remix)" (2017)

"İki Aşık" (2017)

"Seni Soruyorlar" (2021)