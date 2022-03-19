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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "TÜGİK İş Zirvesi Programı"nda yaptığı konuşmada Pandemi öncesi duruma doğru hızla gidiyoruz. 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Hedeflerimize ulaşmak için aralıksız çalışıyoruz."

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜGİK İş Zirvesi Programı’nda konuştu.

Nebati konuşmasında enflasyonla mücadele kapsamında gıdada KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini hatırlatarak, "KDV'de sadeleştirme çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Nebati, "Pandemi öncesi duruma doğru hızla gidiyoruz. 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Hedeflerimize ulaşmak için aralıksız çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'na gönderme: Yurt dışına ülkemizi şikayet etmek için gitmiyoruz
Yurt dışında yaptığı temaslara ve görüşmelere değinen Nebati, Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak, "Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda mesajlar veriyor. Yatırım için de her türlü engelin kaldırılmasında ön ayak oluyoruz. Ülkemizi yurtdışına şikayet etmek için değil, bu ülkede yatırım yapmayın demek için değil, bu ülkeye 'yatırım yapmaya gelin, bu ülkede can mal ırz ve inanç güvenliği sağlandığı için gelin. Bu ülkeye temel insan haklarına öncelik veren özgürlüklerden asla taviz vermeyen bir ülke olarak gelin' diye gidiyoruz ." dedi.

''Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız''
Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacaklarını söyleyen Nebati, "Türk ekonomisini üretim odaklı olarak ileriye taşıyoruz." diye konuştu. 

"Enflasyonla mücadele ediyoruz"
Artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleye olumsuz etki yaptığına işaret eden Nebai, "Bunları gizlemiyoruz ama mücadelemizden asla geri adım atmıyoruz.'' ifadelerini kullandı. 

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