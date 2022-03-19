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Türkiye'ye gelen Ukraynalı Milana Karalenka: Birçok arkadaşımı savaşta kaybettim

Anadolu Ajansı
Türkiye'ye gelen Ukraynalı Milana Karalenka: Birçok arkadaşımı savaşta kaybettim

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadığı şehir bombaların hedefi olan Ukraynalı Milana Karalenka, eşini savaşın ortasında bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Türkiye'ye gelen Ukraynalı Milana Karalenka: Birçok arkadaşımı savaşta kaybettim

Savaşın başlamasının ardından bir süre evlerinde ve sığınaklarda kalanların Ukrayna'dan tahliyeleri sürüyor. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukraynalı kafileler otobüslerle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.

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Türkiye'ye gelen Ukraynalı Milana Karalenka: Birçok arkadaşımı savaşta kaybettim

Ukraynalılar Türkiye'de genellikle İstanbul'daki Türk arkadaşlarının yanına ve Antalya'da daha önce tatil için geldikleri otellere yerleşiyor.

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Türkiye'ye gelen Ukraynalı Milana Karalenka: Birçok arkadaşımı savaşta kaybettim

Alanya'daki arkadaşlarının yanına gitmek üzere "Steven" ve "Ceysi" adlı kedileriyle Türkiye'ye giriş yapan 29 yaşındaki Milana Karalenka, AA muhabirine, savaşın acı yüzünü gördüğünü söyledi.

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Türkiye'ye gelen Ukraynalı Milana Karalenka: Birçok arkadaşımı savaşta kaybettim

Kiev'de doğup büyüdüğünü ancak savaş nedeniyle çok sevdiği şehrinden ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Karalenka, "Soğuk bir şubat sabahı eşim beni uyandırarak savaşın başladığını haber verdi, inanamadım. Ardından her yerden ateş, bomba ve uçak sesleri duyduk, çok korktuk ve ne yapabileceğimizi düşündük. Daha sonra Kiev'de güvenli bir yere gitmeye çalıştık ama çok riskliydi çünkü her yer ateş altındaydı. Biz de şehirden ayrılmaya karar verdik. Kadınlar ve çocuklar olarak Kiev'den ayrılarak güvenli yerlere doğru geldik." dedi.

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