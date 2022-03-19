BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 913,93
HABER /  POLİTİKA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen Sessizlerin Sesi Hareketi'ni duyurdu

HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen Sessizlerin Sesi Hareketi'ni duyurdu

Yeni parti kurma çalışmaları yürüten eski HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, "şeffaf, hesap verebilir, üretken ve yerelden merkeze doğru yürüyen bir siyaset tarzının partileşmesi için" Sessizlerin Sesi Hareketi'ni başlattıklarını, yayımladığı bir bildiri ile duyurdu.

Abone ol

Ayhan Bilgen, "Sessizlerin Sesi" ismi ile yeni siyasi parti faaliyetlerini Ankara'da yaptıkları açıklamayla duyurdu. 

Bilgen'in yayımladığı Sessizlerin Sesi bildirisinde, başlatılan hareketin amaçları, vizyon ve misyonu yer alırken, yeni parti kurulacağı sinyali verildi.

Başlatılan harekette, Haziran 2015 seçimlerinin ardından kurulan seçim hükümetinde Kalkınma Bakanı olarak görev yapan ve 2018 seçimlerinin ardından HDP'den istifa eden Müslüm Doğan da yer aldı. 

Kamuoyu ile paylaşılan bildiride, "Ellerindeki güçle siyaseti yönlendirmeyi alışkanlık edinenler karşısında sessiz çoğunluğun sesini yükseltmesi hayati öneme sahiptir. Bizler daha onurlu ve birlikte yaşayacağımız bir Türkiye için bir araya geldik. Siyasetin güven ve umut odağı olması için ülkesini seven herkesi sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz" denildi. 

Uzlaşıyı merkezde tutan bir anlayış
Bildiride, yapısal sorunların siyasetin metodundan kaynaklandığı belirtilerek, "Topluma nefes aldırmayı değil, geleceğimizi de ortak akılla inşa etmeyi ve Cumhuriyetimizin II. yüzyılında katılımcı demokrasisi olan, refahı yüksek ve sivil bir anayasaya sahip bir ülke olma hedefimizi paylaşmak istiyoruz. Siyaset kurumunun toplumsal sorumluluğa sahip, uzlaşıyı merkezde tutan bir anlayışla inşa edilmesi gerekliliğini de kamuoyuna duyuruyoruz" ifadesi kullanıldı. 

"Eşit yurttaşlık temelinde, demokratik hak ve özgürlüklerin sağlanmasıyla çözmeyi hedefliyoruz"
Bildiride hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, fikir ve ifade özgürlüğü ilkelerin vurgu yapıldı. Bildiride Kürt meselesi ülkenin en temel sorunlarından biri olarak tanımlandı ve "Tüm paydaşların katılımıyla, uzun tarihsel bir sürecin ürünü olduğu bilinciyle, sosyolojisinden koparılmadan, eşit yurttaşlık temelinde, demokratik hak ve özgürlüklerin sağlanmasıyla çözmeyi hedefliyoruz" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yazar İbrahim Kahveci Halk TV'deki programından ayrıldığını açıkladı
Yazar İbrahim Kahveci Halk TV'deki programından ayrıldığını açıkladı
Ersay Üner kaç yaşında aslen nereli Ersay Üner hangi şarkılar yazdı?
Ersay Üner kaç yaşında aslen nereli Ersay Üner hangi şarkılar yazdı?
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan ek gösterge açıklaması
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan ek gösterge açıklaması
İstanbul fuar alanına şok baskın!
İstanbul fuar alanına şok baskın!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak
Ukrayna'da bu silah ilk kez kullanıldı Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü duyurdu
Ukrayna'da bu silah ilk kez kullanıldı Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü duyurdu
FETÖ elebaşının iadesi! Bekir Bozdağ: Adli Yardımlaşma Anlaşması'nın şartları tamamen oluştu
FETÖ elebaşının iadesi! Bekir Bozdağ: Adli Yardımlaşma Anlaşması'nın şartları tamamen oluştu
Rusya'nın yeni McDonald's'ı: Vanya Dayı
Rusya'nın yeni McDonald's'ı: Vanya Dayı
Bursa’da yönetici kaçtı, sitenin doğalgazı kesildi, 3 bin kişi soğukta kaldı
Bursa’da yönetici kaçtı, sitenin doğalgazı kesildi, 3 bin kişi soğukta kaldı
Yanan otomobil söndürüldü! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Yanan otomobil söndürüldü! Korkunç gerçek ortaya çıktı