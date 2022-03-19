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Bolu Dağı Tüneli'nde çok sayıda araç birbirine girdi tünelde can pazarı kuruldu

TEM Otoyolu Bolu Dağı tünel içinde İstanbul istikametinde kaza meydana geldi. Tır, otobüs, ve otomobil olmak üzere 18 araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

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Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine Haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda araç, kaya karışırken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. İstanbul istikameti, trafiğe kapatıldı.

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