Yazar İbrahim Kahveci Halk TV'deki programından ayrıldığını açıkladı

Gazeteci İbrahim Kahveci, Halk TV’de sabahları yayınlanan Neden-Sonuç programından ayrıldığını duyurdu.

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Gazeteci-Yazar İbrahim Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Halktv ekranlarında sabahları yayınlanan Neden-Sonuç programından ayrıldığını bildirdi.

Kahveci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu arada artık sabahları Halktv'de Neden-Sonuç programında olmayacağım. Kanal "program iyi süre uzatalım" dedi. Ben "işler çok, zaman yok" dedim. Gazete, yazı vs. okuyucuya haksızlık. 2 saat yetmeyince işi 3 saat üzerinden diğer arkadaşlar sürdürecek. Her şey için teşekkürler.”