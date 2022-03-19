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2 yaşındaki bebeğin akıllara durgunluk veren ölümü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
2 yaşındaki bebeğin akıllara durgunluk veren ölümü!

ERZİNCAN'da annesi ev işleriyle uğraşırken apartmanın 3’ncü katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

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Olay, sabah saatlerinde Erzincan merkez Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, apartmanın 3'ncü katında oturan Özyürek ailesinin çocuklarından 2 yaşındaki Liya, annesi ev işleriyle uğraşırken açık bulunan pencereden aşağı düştü.

Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine oradan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Liya, hayatını kaybetti. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden Liya Özyürek bugün öğle namazını müteakip Camii Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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