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DEVA lideri Babacan: Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DEVA lideri Babacan: Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız, toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız." dedi.

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Babacan, bir dizi program kapsamında Bigadiç'te esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Babacan, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Sındırgı'ya geçen Babacan, partisinin ilçe kongresine katıldı. Babacan, burada yaptığı konuşmada, büyük projelerin güçlü bir ekonomiyle olabileceğini söyledi. DEVA Partisi'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'nin ekonomisini güçlendireceklerini vadeden Babacan, "Güçlü ekonomiler de hukuk ve adaletle olur. Ekonomi, hukuk ve adalet zemininde yükselir. Siz bu zemini, temeli sağlam tutmazsanız ekonominizi asla güçlendiremezsiniz." diye konuştu.

Babacan, DEVA Partisi olarak kişi başına milli geliri, cumhuriyet tarihinde ilk defa yüksek gelirli ülkeler grubuna yükselteceklerini vurguladı. Vatandaşların gelirini artırırken, ekonomideki olumsuzlukları da gidereceklerini ifade eden Babacan, şöyle konuştu:

"İnşallah bunu hep beraber bu kadrolarla başaracağız. DEVA Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle hep beraber, eşitlik olarak yola çıktı. Çözüm haritamızda belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız, toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanları için buradayız, demokrasi ve atılım için durmadan, yorulmadan koşacağız. Artık Türkiye'nin DEVA'sı var."

Babacan, kongrenin ardından partisinin ilçe binasının açılışına katıldı.

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