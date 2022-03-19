Arda Güler neden Ümit Milli Takım kadrosuna alınmadı? Nedeni belli oldu

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler’in kadroda yer almamasıyla ilgili eleştiriler üzerine konuştu. Kafkas, "U19 ve U17 Milli Takımlarımız çok iddialı durumdalar. Arda, U17 Takımı'nda ve bu takımı güçlü tutmak istedik. Aynı şekilde U19 için de 3 oyuncuyu Ümit Milli Takım’dan U19’a gönderdik" dedi.

Abone ol

Fenerbahçe 'de büyük çıkış yakalayan Arda Güler'in İskoçya maçı için Türkiye U21 Milli Takımı'na davet edilmemesi, özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti. Milli takım seçicilerinin bu tercihinin arkasında ise 'Türkiye U17 Milli Takımı'nın iddiası' yatıyor.

Tolunay Kafkas sosyal medyada hedef oldu

17 yaşına Mart ayında basan Arda Güler, Fenerbahçe'de çıkardığı başarılı maçlarla dikkat çekti. 5-2 kazanılan Alanyaspor karşılaşmasında Süper Lig'deki ilk golünü atan genç yıldız, Türkiye U17 Milli Takımı'na davet edilirken, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, bu seçimi nedeniyle sosyal medyada tepki gördü. Eleştirilerin odağında ise Arda Güler'in U21 Takımı'na çağrılmaması yatıyordu.

Türkiye U21 Takımı'nın şansı yok

21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Belçika, Danimarka, İskoçya ve Kazakistan ile aynı grupta bulunan Türkiye şu ana kadar oynadığı 5 maçta sahadan 3 kez yenik ayrılırken Kazakistan'ı 1-0 yendi, İskoçya ile 1-1 berabere kaldı. Belçika'ya 3-0 ve 2-0, Danimarka'ya 2-1 yenilen Türkiye U21 Milli Takımı'nın gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Türkiye 25 Mart'ta İskoçya ile deplasmanda karşılaşacak.

U17 iddialı.. Hedef Elit Tur

Teknik Direktör Soykan Başar yönetiminde Türkiye U17 Takımı, 23-29 Mart 2022 tarihleri arasında Slovenya'da UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarına katılacak. Elit Tur'daki ilk maçını 23 Mart çarşamba günü Sırbistan ile oynayacak Milli takım, 26 Mart'ta Galler ve 29 Mart'ta ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak.

Tolunay Kafkas'tan açıklama

Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Ömer Faruk Beyaz gibi birçok oyuncuyla ilgili bu maçlar öncesinde özel bir planlama yapıldığına dikkat çeken Kafkas, "Bizim U19 ve U17 Milli Takımlarımız elit turlar oynayacak. Bu elit turlardan çıkarlarsa 2 takım da Avrupa Şampiyonası’na gidecek. Her iki yaş grubunda da çok iddialıyız. Normalde Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Ömer Faruk Beyaz, Yusuf Barasi ve Burak İnce de bu maçlar öncesinde U19 Milli Takımı kadrosunda yer alıyor. Arda’yı özellikle U17 yaş grubunda bıraktık ki o takım da Avrupa Şampiyonası’na gitsin. 2 takım da belki de tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na gidecek. Takımları güçlü tutmak için böyle bir plan yaptık. Bu çocuklar bizim için çok değerli. Emirhan İlkhan da U18 Takımı'nda. Önümüzdeki süreçte bu oyuncular mutlaka üst yaş gruplarındaki milli takımların formalarını giyecektir" diye konuştu.