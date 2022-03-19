Üzüntüye boğan haber! Halı sahada top oynarken aniden oldu
ERZİNCAN'dan gelen haber üzüntüye boğdu. Halı sahada top oynarken kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Mevlüt kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Abone ol
Kavakyolu beldesindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla top oynarken aniden rahatsızlanan Mevlüt Ilgaz (17) yere yığıldı.
Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine halı sahaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ilgaz'ı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Ilgaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.