BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 913,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Üzüntüye boğan haber! Halı sahada top oynarken aniden oldu

Üzüntüye boğan haber! Halı sahada top oynarken aniden oldu

ERZİNCAN'dan gelen haber üzüntüye boğdu. Halı sahada top oynarken kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Mevlüt kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Abone ol

Kavakyolu beldesindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla top oynarken aniden rahatsızlanan Mevlüt Ilgaz (17) yere yığıldı.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine halı sahaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ilgaz'ı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ilgaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Güler neden Ümit Milli Takım kadrosuna alınmadı? Nedeni belli oldu
Arda Güler neden Ümit Milli Takım kadrosuna alınmadı? Nedeni belli oldu
Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama
DEVA lideri Babacan: Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız
DEVA lideri Babacan: Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız
2 yaşındaki bebeğin akıllara durgunluk veren ölümü!
2 yaşındaki bebeğin akıllara durgunluk veren ölümü!
Yazar İbrahim Kahveci Halk TV'deki programından ayrıldığını açıkladı
Yazar İbrahim Kahveci Halk TV'deki programından ayrıldığını açıkladı
Ersay Üner kaç yaşında aslen nereli Ersay Üner hangi şarkılar yazdı?
Ersay Üner kaç yaşında aslen nereli Ersay Üner hangi şarkılar yazdı?
Bolu Dağı Tüneli'nde çok sayıda araç birbirine girdi tünelde can pazarı kuruldu
Bolu Dağı Tüneli'nde çok sayıda araç birbirine girdi tünelde can pazarı kuruldu
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan ek gösterge açıklaması
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan ek gösterge açıklaması
İstanbul fuar alanına şok baskın!
İstanbul fuar alanına şok baskın!
Ersay Üner şarkıları hangisi Ersay Üner hangi şarkıları yazdı?
Ersay Üner şarkıları hangisi Ersay Üner hangi şarkıları yazdı?