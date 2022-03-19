Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Rutte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek!

Hollanda'nın, 2017'de Türkiye'de anayasa değişikliği referandumu öncesi Türk yetkililere izin vermemesiyle başlayan gerginlik bitiyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin NATO'nun doğu kanadının savunması için çok önemli olduğunun altını çizerek, salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Abone ol

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, her hafta cuma günü yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Rutte, NATO üyesi ülkelerin birbirleriyle yoğun tartışmalara devam etmesinin önemine değindiği konuşmasında, "Türkiye doğu kanadının savunması için çok önemli" ifadelerini kullandı. Almanya'nın Türkiye ile yakın teması olan az sayıdaki Avrupa ülkesinden biri olduğunu belirten Rutte, daha fazla ülkenin bu yaklaşımı benimsemesi gerektiğini kaydetti. Rutte, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşında Rusya ve Ukrayna ile temas halinde olan birkaç ülkeden biri olduğunu vurgulayarak, "Geçenlerde Erdoğan ile gerçekleştirdiğim telefon görüşmesinde, yakında kendisiyle görüşmek için yanına gelmeye çalışacağımı söyledim" diye konuştu.

Salı günü Türkiye'ye geliyor

Son yıllarda Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerilimleri işaret eden Rutte, "Kişisel ilişkiler her zaman iyi kaldı" diyerek Salı günü Ankara'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gideceğini duyurdu.

2017'de ilişkiler kopma noktasına gelmişti

NATO üyesi olan Hollanda ile Türkiye'nin ilişkileri, 2017 yılında neredeyse tamamen kopma noktasına geldi. Hollanda, anayasa değişikliği referandumu öncesi Türk hükümet üyelerinin ülkesinde propaganda yapmasına izin vermedi. Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a giden dönemin Aile ve Sosyal İşler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Türkiye Başkonsolosluğu'na girmesine izin verilmeyerek, polis gözetiminde Almanya'ya geri gönderildi. Başkonsolosluk önünde yaşanan olaylar sırasında dönemin diplomatik dokunulmazlığı bulunan Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aslan Alper Yüksel ile bazı görevliler Rotterdam polisi tarafından gözaltına alınarak saatlerce nezarethanede tutuldu.