Ümit Besen kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi ve çocukları kimdir?

Unutulmaz aşk şarkıların hem söz yazarı hem de seslendiren ismi olan Ümit Besen bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri olacak. Unutulmaz şarkılarını seslendirecek olan Ümit Besen'in hayatı da merak konusu oldu. 65 yaşında olan Ümit Besen aslan Osmaniyeli. Emel Özçelik ile evli olan Ümit Besen'in Melis Besen adında bir kızı var.

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Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanan müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri de sevilen isim Ümit Besen olacak. Nikah Masası şarkısı ile yıllardır dilden dile dolanan Ümit Besen birçok şarkısını bu akşam söyleyecek. Aslen Osmaniye doğumlu olan Ümit Besen 65 yaşında. Emel Özçelik Besen ile evli olan Ümit Besen'in Melis Besen adında bir kızı vardır.

Ümit Besen kimdir: 4 Ekim 1956'da Osmaniye'de dünyaya gelen Ümit Besen'in ilk enstrümanı melodika oldu. Lise yıllarında ise klavye çalmaya başladı. Aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurdu. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyeceğini fark edince lise eğitimini yarım bıraktı. Askerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütahya'ya gitti. Orduevinde onu dinleyen bir general Besen'i Zonguldak Orduevi'ne naklettirdi. Askerliğin ardından Adana'ya döndü ve gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay, Besen'i İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye etti.

Sanatçının İstanbul'da çalışmaya başladığı ilk mekân Köşem Bistro oldu. Besen, 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi. Yayınladığı albümlerin yanı sıra beyaz perde de başarısını kanıtlayan Ümit Besen, o yıllarda rol aldığı filmlerlele de gönüllerde taht kurdu. 2015 yılında, 80'lerin unutulmaz hiti "Nikah Masası" adlı şarkıya Enbe Orkestrası eşliğinde Ajda Pekkan ile düet yapmıştır.2016 yılında DMC'den çıkan "Başka" adlı albümünde klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden seslendiren Ümit Besen, bu albümde Feridun Düzağaç, Pamela, Cem Adrian gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. Ümit Besen ayrıca Teoman, Fergan Mirkelam, Gripin, Funda Arar, Bora Duran, Emre Aydın, MaNga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, Leyla The Band’ den beğeniyle dinlenen rock şarkılara da yer vermiştir.