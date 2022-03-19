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Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i mağlup etmeyi başardı

Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i mağlup etmeyi başardı

Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma yolunda rakibine darbe vurdu.

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Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Başakşehir deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaştı. Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Tayyip Talha ile 80. dakikada Bjarnason kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 48. dakikada Aleksic'den geldi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 48'e yükseltirken Başakşehir, 47 puanda kaldı.

Gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

ADANA DEMİRSPOR 2 - 1 BAŞAKŞEHİR

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

ADANA DEMİRSPOR: Muric - Tayyip, Samet, Alper (Dk.78 Rassoul),  Svensson, Gökhan,  Stambouli, Akintola (Dk.64 Balotelli), Yunus (Dk.90+3 Erhun), Vargas, Assombalonga (Dk.64 Bjarnason)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK: Volkan- Duarte, Şener (Dk.86 Pizzi), Ndayishimiye, Lima, Berkay (Dk.46 Tolga), Salih(Dk.46 Aleksic), Chadli, Deniz, Trezeguet (Dk.86 Emre), Okaka

GOLLER: Dk.38 Tayyip, Dk.80 Bjarnason (Adana Demirspor) - Dk.48 Aleksic (Medipol Başakşehir FK)

SARI KARTLAR: Yunus, Balotelli (Adana Demirspor)- Ndayishimiye, Tolga (Medipol Başakşehir FK)

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