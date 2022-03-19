Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i mağlup etmeyi başardı
Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma yolunda rakibine darbe vurdu.Abone ol
Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Başakşehir deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaştı. Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Tayyip Talha ile 80. dakikada Bjarnason kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 48. dakikada Aleksic'den geldi.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 48'e yükseltirken Başakşehir, 47 puanda kaldı.
Gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
ADANA DEMİRSPOR 2 - 1 BAŞAKŞEHİR
STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
ADANA DEMİRSPOR: Muric - Tayyip, Samet, Alper (Dk.78 Rassoul), Svensson, Gökhan, Stambouli, Akintola (Dk.64 Balotelli), Yunus (Dk.90+3 Erhun), Vargas, Assombalonga (Dk.64 Bjarnason)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK: Volkan- Duarte, Şener (Dk.86 Pizzi), Ndayishimiye, Lima, Berkay (Dk.46 Tolga), Salih(Dk.46 Aleksic), Chadli, Deniz, Trezeguet (Dk.86 Emre), Okaka
GOLLER: Dk.38 Tayyip, Dk.80 Bjarnason (Adana Demirspor) - Dk.48 Aleksic (Medipol Başakşehir FK)
SARI KARTLAR: Yunus, Balotelli (Adana Demirspor)- Ndayishimiye, Tolga (Medipol Başakşehir FK)