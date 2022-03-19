CHP'de suç unsuru oluşmadan verilen disiplin cezası!

CHP'nin Bakırköy İlçe Başkanlığı çok konuşulacak garip bir tebliğe imza attı. Henüz suç unsuru bile oluşmadan tam 5 gün erkenden CHP'li Nurhan Çetinkaya hakkında disipline verildiği bilgisi posta yoluyla ulaştırıldı.

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CHP'li Nurhan Çetinkaya bu komik durumu sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı.

''Bugün 19.03. 2022, Az evvel postadan bana tebliğ edildi. CHP'nin Bakırköy İlçe Başkanlığı 5 gün sonra yani 24.03.2022 de parti üst düzey yöneticilerini rencide edeceğim bir Sosyal medya paylaşımı tahmin etmişler ve 9 gün önceden toplantı yapıp beni disipline vermişler..)''

Paylaşımın ardından kendisine gönderilen tebligat metnini de paylaşan Çetinkaya duruma tepki gösterdi.