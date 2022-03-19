BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 913,93
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

CHP'de suç unsuru oluşmadan verilen disiplin cezası!

CHP'de suç unsuru oluşmadan verilen disiplin cezası!

CHP'nin Bakırköy İlçe Başkanlığı çok konuşulacak garip bir tebliğe imza attı. Henüz suç unsuru bile oluşmadan tam 5 gün erkenden CHP'li Nurhan Çetinkaya hakkında disipline verildiği bilgisi posta yoluyla ulaştırıldı.

Abone ol

CHP'li Nurhan Çetinkaya bu komik durumu sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı.

''Bugün 19.03. 2022, Az evvel postadan bana tebliğ edildi. CHP'nin Bakırköy İlçe Başkanlığı 5 gün sonra yani 24.03.2022 de parti üst düzey yöneticilerini rencide edeceğim bir Sosyal medya paylaşımı tahmin etmişler ve 9 gün önceden toplantı yapıp beni disipline vermişler..)''

Paylaşımın ardından kendisine gönderilen tebligat metnini de paylaşan Çetinkaya duruma tepki gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Alanyaspor Göztepe engelini iki golle geçti
Alanyaspor Göztepe engelini iki golle geçti
Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i mağlup etmeyi başardı
Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i mağlup etmeyi başardı
Ümit Besen evli mi eşi Emel Özçelik kimdir? Ümit Besen çocukları kaç tane?
Ümit Besen evli mi eşi Emel Özçelik kimdir? Ümit Besen çocukları kaç tane?
Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Rutte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek!
Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Rutte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek!
Simge Sağın kaç yaşında aslen nereli sevgilisi kimdir?
Simge Sağın kaç yaşında aslen nereli sevgilisi kimdir?
Doğu Demirkol aslen nereli kaç yaşında ne iş yapıyor?
Doğu Demirkol aslen nereli kaç yaşında ne iş yapıyor?
Ümit Besen kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi ve çocukları kimdir?
Ümit Besen kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi ve çocukları kimdir?
Memur-Sen'den 3600 kritik ek gösterge açıklaması
Memur-Sen'den 3600 kritik ek gösterge açıklaması
Üzüntüye boğan haber! Halı sahada top oynarken aniden oldu
Üzüntüye boğan haber! Halı sahada top oynarken aniden oldu
Arda Güler neden Ümit Milli Takım kadrosuna alınmadı? Nedeni belli oldu
Arda Güler neden Ümit Milli Takım kadrosuna alınmadı? Nedeni belli oldu